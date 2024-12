Mercedes-Abschied: Lewis Hamilton versteigert Rennanzug

Mit dem letzten Formel-1-Rennen in Abu Dhabi vergangenes Wochenende endete für Lewis Hamilton (39) seine Zeit bei Mercedes. Der siebenfache Weltmeister wird in der kommenden Saison für Ferrari fahren. Er verabschiedet sich aber nicht nur von dem Rennstall, bei dem er zwölf Jahre lang unter Vertrag stand, sondern auch von seinem Rennanzug und seinen Rennschuhen – und versteigert diese jetzt für einen guten Zweck. Auf der Website von United Charity können Fans die Sachen des Sportlers erwerben und die Österreichische Sporthilfe sowie sportliche Nachwuchstalente unterstützen.

Der feilgebotene Rennanzug wurde von Lewis während der Qualifying-Sessions beim Grand Prix von Österreich sowie im zweiten freien Training in Monaco getragen. Auch die Rennschuhe stammen aus der vergangenen Saison des Formel-1-Stars. Doch damit nicht genug: Die beiden Stücke sind zudem von ihm höchstpersönlich signiert worden. Neben diesen Gegenständen bietet das Charity-Auktionsportal aber noch ein weiteres Highlight für Motorsportfans. Es ist möglich, eine exklusive VIP-Tour durch das Headquarter des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams in England zu ersteigern und einmalige Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen.

Die Neuigkeiten über Lewis' Wechsel zu Ferrari wurden Anfang des Jahres bekannt. In den vergangenen zwölf Jahren konnte er unter Mercedes einige Erfolge feiern – immerhin stammen sechs seiner sieben Titel aus dieser Zeit. Es ist also kein Wunder, dass sich der Brite nach seinem letzten Rennen emotional in den sozialen Medien zeigte. "Es ist wirklich das Ende einer Ära in meinem Leben, in meiner Karriere, für das Team und in der Geschichte der Formel 1. Ich bin stolz auf das, was wir geschaffen haben, und ich bin stolz auf jede einzelne Person, die mit mir daran beteiligt war. Ich danke euch", verabschiedete er sich auf Instagram von seinem Team.

Getty Images Lewis Hamilton beim Grand Prix von Österreich, Juli 2022

Getty Images Lewis Hamilton bei seinem Abschied vom Mercedes-F1-Team, Dezember 2024

