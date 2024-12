Promi-Büßen-Fans kaufen Nico und Thorstens Show nicht ab

Thorsten Legat (56) überrascht in der aktuellen Folge von Das große Promi-Büßen mit seinen überkochenden Emotionen in Bezug auf seinen Sohn Nico Legat (26). Nachdem er in seiner Runde der Schande mit früheren vernichtenden Aussagen über sein Kind konfrontiert wurde, suchte er den Dialog mit ihm – doch er weigerte sich, mit seinem reumütigen Vater zu reden. Thorsten entschied sich daher, das Camp zu verlassen. Die Fans der Show nehmen den beiden Reality-TV-Stars die Gefühle nicht so recht ab und finden es zudem sehr cringe. Ein User meint auf X: "Ein riesengroßes Schmierentheater."

Offenbar sind sich die Zuschauer größtenteils einig, dass die Interaktion des dramatischen Vater-Sohn-Duos unangenehm anzusehen ist. Ein irritierter Fan wagt sogar den Vergleich mit einem anderen legendären Trash-TV-Moment: "Das ist einfach so unangenehm anzuschauen wie der Heiratsantrag von Mike Heiter (32) an Leyla (28) bei Promi BB!" Insgesamt scheint Einigkeit zu herrschen, dass die scheinbar herzzerreißende Szenerie nicht authentisch beim Publikum ankommt. So stellt ein Nutzer knallhart fest: "Ich persönlich kann da irgendwie kein Mitleid empfinden."

Der theatralische Auftritt von Thorsten und seinem sichtlich emotional verletzten Sohn kommt etwas überraschend, da der gesprächige Vater zuletzt noch offen und voller Vorfreude über die Zukunft seines Kindes philosophierte. In der Show verriet der Ex-Fußballer seinem Nico nämlich, dass er eines Tages unbedingt Enkelkinder von ihm haben möchte. Thorsten meinte: "Ich könnte mir irgendwann mal vorstellen, so die nächsten paar Jahre, Opa zu werden. Ich habe einen Traum gehabt, Nico."

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

Joyn Nico und Thorsten Legat, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten 2024

