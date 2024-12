So viel Gage sollen die Dschungelcamp-Stars 2025 bekommen

Das Dschungelcamp 2025 steht bereits in den Startlöchern. Passend dazu hat Bild nun veröffentlicht, wie hoch die Gagen der möglichen Teilnehmer sein könnten. Sollte Lilly Becker (48) wirklich ihren Weg in den Dschungel finden, wird sie die Spitzenreiterin in Sachen Bezahlung sein. Laut dem Newsportal soll die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57) mit ihrer Teilnahme rund 300.000 Euro kassieren und damit die höchste Gage in 21 Jahren Dschungelcamp bekommen. Hinter Lilly reiht sich Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack (32) ein. Sie soll das Camp mit mindestens 220.000 Euro extra in der Tasche verlassen. Über den letzten Treppchen-Gagen-Platz darf sich Olympia-Star Jürgen Hingsen (66) freuen. Er staubt wohl 200.000 Euro ab.

Schauspielerin Nina Bott (46) kratzt gerade noch so an der Grenze zum sechsstelligen Bereich. Sie darf sich angeblich über 100.000 Euro freuen. 20.000 Euro weniger gibt es für Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc (31) und GZSZ-Liebling Timur Ülker (35). Am schlechtesten werden die übrig gebliebenen Realitystars entlohnt. Für Der Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (32), Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan (33), Sommerhaus-Krawallbürste Alessia Herren (22), Ricarda Raatz (32)' Ex Maurice Dziwak (26) und Womanizer Yasin Mohamed (33) gibt es Gagen, die zwischen 30.000 und 70.000 Euro liegen.

Schon ganz bald geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Vor wenigen Wochen wurde bereits das Startdatum verraten, wie RTL berichtete. Am 24. Januar heißt es wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Durch die Show führen natürlich keine Geringeren als das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41). Dennoch gibt es eine Neuerung: Alle Folgen laufen zur Primetime, also um 20:15 Uhr.

Getty Images Lilly Becker in Berlin, 2022

Instagram / dr_bob_offical_account Sonja Zietlow und Dr. Bob im Dschungelcamp 2024

