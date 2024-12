Allison Holker gedenkt Ehemann tWitch an seinem Todestag

Allison Holker (36) wird ihren verstorbenen Ehemann Stephen Boss (✝40), genannt tWitch, nie vergessen. Heute vor genau zwei Jahren verstarb der Choreograf durch Suizid und hinterließ seine Frau und ihre drei gemeinsamen Kinder. Die Tänzerin postet aus diesem Anlass nun ein altes Foto auf Instagram, auf dem die ganze Familie glücklich in die Kamera strahlt. Dazu schreibt die TV-Bekanntheit: "Unser Engel tWitch passt auf uns auf und beschützt uns. Du bist immer in unseren Herzen und wir werden dich immer lieben. Wir vermissen dich, Stephen. Zwei Jahre ohne dich, aber du bist immer in unseren Gedanken. Wir lieben dich."

Diese liebevolle Botschaft kommt nach einem Jahr voller Veränderungen für Allison. Im Oktober sprach die 36-Jährige im Podcast "Richer Lives" darüber, das gemeinsame Haus verlassen zu haben, nachdem Stephen dort verstorben war. "Dieses Haus war lange Zeit unsere Sicherheitsdecke. Wir liebten es und fühlten uns dort immer sicher, aber es hat sich verändert", erklärte sie. Der Umzug in ein neues Zuhause sei für sie und ihre drei Kinder – Zaia, Maddox und Weslie – ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg zur Heilung gewesen.

Seit ein paar Monaten gibt es einen neuen Mann in Allisons Leben. Im September machte sie ihre Beziehung zu Adam Edmunds öffentlich. Wenige Wochen später berichtete sie im Gespräch mit People, dass ihre Kinder den Unternehmer bereits kennenlernen durften. Gemeinsam verbrachten die drei Sprösslinge und die Turteltauben einen Tag in einem Freizeitpark. Die US-Amerikanerin erinnerte sich: "Es war wirklich lustig. Wir haben viel gelacht und viele Erinnerungen ausgetauscht, und es war ein wirklich lustiger Einstieg."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Allison Holker, Juni 2024