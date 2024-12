Fans träumen von Sabrina Carpenter als Disney-Prinzessin

Disney-Fans wünschen sich, dass Sabrina Carpenter (25) die Hauptrolle in der kommenden Neuauflage des beliebten Films "Rapunzel – Neu verföhnt" übernimmt. Der Animationsfilm, der vor 14 Jahren in die Kinos kam, soll nun als Realfilm neu aufgelegt werden. Nachdem bekannt wurde, dass Disney an einer Live-Action-Version arbeitet, äußerten viele Fans auf X den Wunsch, die 25-jährige Sängerin und Schauspielerin in der Rolle der Rapunzel zu sehen.

Fans argumentieren, dass Sabrina, die bereits durch ihre Rollen in Disney-Produktionen wie "Das Leben und Riley" bekannt ist, perfekt für die Rolle geeignet sei. Mit ihrem Gesangstalent und ihrer Schauspielerfahrung könnte Sabrina die ideale Besetzung für die langhaarige Prinzessin sein. Zudem verkleidete sie sich letztes Jahr zu Halloween als Rapunzel, was die Begeisterung der Fans weiter entfachte. Ob Disney diesem Wunsch nachkommen wird, bleibt abzuwarten, doch die Vorfreude auf die Neuverfilmung ist bereits jetzt groß.

In der Originalanimation von 2010 liehen Mandy Moore (40) und Zachary Levi den Hauptfiguren Rapunzel und Flynn Rider ihre Stimmen und führten den Film zu großem Erfolg. Mandy selbst hat in der Vergangenheit angedeutet, dass sie sich Sabrina in der Rolle der Rapunzel vorstellen könne. "Sie sieht im echten Leben aus wie eine Disney-Prinzessin", sagte sie gegenüber Elite Daily. Auch Zachary äußerte sich zum möglichen Casting und schlug gegenüber Entertainment Tonight scherzhaft Timothée Chalamet (28) für die Rolle vor.

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenter als Rapunzel, 2023

Getty Images Timothée Chalamet bei der Premiere von "A Complete Unknown", Dezember 2024

