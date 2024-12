Frisch verlobt: Das sind Selena Gomez' berühmte Ex-Freunde

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) sind eines der absoluten Traumpaare in Hollywood und seit Kurzem sogar verlobt. Als sie ihre Karriere im Showbusiness begann, hatte sie allerdings nur Augen für einen anderen Star. Die Sängerin lernte Nick Jonas (32) durch den Disney Channel kennen und war zwischen 2008 und 2010 in einer Beziehung mit ihm. Die "Who Says"-Interpretin spielte sogar in dem Musikvideo zum Jonas Brothers-Song "Burnin' Up" mit. Damals waren die beiden noch Teenager, und obwohl ihr Liebesdrama nicht ohne war, blickt Selena wohlwollend auf ihre Jugendliebe zurück. Zu Gast bei Capital FM erklärte sie vor wenigen Jahren: "Wir waren Babys! [...] Für mich war das eine Schwärmerei. Es war sehr süß. Er ist reizend. Ich habe ihn immer noch lieb."

Auch Twilight-Darsteller Taylor Lautner (32), DJ Zedd (35) und One Direction-Star Niall Horan (31) sollen zwischenzeitlich mit der Schauspielerin zusammen gewesen sein. Außerdem verbrachte der Popstar einige gemeinsame Monate mit dem Musiker The Weeknd (34). Ihre bekannteste Beziehung war allerdings mit Justin Bieber (30). Mit dem heutigen Ehemann von Hailey Bieber (28) war die Brünette jahrelang in einer On-off-Beziehung, die schließlich zum letzten Mal im März 2018 in die Brüche ging. Sechs Monate später trat der Teenieschwarm mit Hailey vor den Traualtar.

Nun startet Selena mit ihrem Verlobten in einen neuen Lebensabschnitt. Die 32-Jährige verkündete die süße Neuigkeit mit einem Foto auf Instagram. Auf dem Bild hält sie ihren funkelnden Ring in die Kamera, während Benny sie umarmt und ihr einen Kuss auf die Schläfe gibt. "Für immer beginnt jetzt", schrieb die Beauty zu dem Schnappschuss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, Februar 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige