Lindsay Lohan freut sich auf Weihnachten mit ihrem Sohn Luai

Lindsay Lohan (38) hat ihre fröhlichen Pläne für die kommenden Feiertage mit Söhnchen Luai enthüllt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas möchte die Schauspielerin die Weihnachtszeit in ihrem Zuhause in Dubai genießen. In einem Interview mit Alexa Holiday Fashion 2024 erzählte Lindsay, wie sehr sie es liebe, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und besondere Freude daran habe, Geschenke zu verpacken. "Für meinen Sohn möchte ich es lustig gestalten. Wenn er Geschenkpapier mit Dinosauriern sieht, wird er ganz aufgeregt", verriet sie begeistert.

Weiter erklärte die Schauspielerin, dass sie jeden Moment mit ihrem Sohn festhalte und es liebe, den Weihnachtsbaum zu schmücken und dabei alles zu filmen. Ihre neue Rolle als Mutter habe auch Einfluss auf ihre Karriere genommen. "Für mich dreht sich alles um mein Kind und meine Familie. Ich möchte sicherstellen, dass meine Arbeit mit dem übereinstimmt, was für alle funktioniert", betonte sie im Interview. Nach ihrer Rolle in der Netflix-Komödie "Falling for Christmas" im Jahr 2022 kehrte Lindsay nun mit dem Film "Our Little Secret" auf die Leinwand zurück. In dem Film spielt sie an der Seite von Ian Harding (38), Kristin Chenoweth (56) und ihrem ehemaligen "Girls Club"-Kollegen Tim Meadows.

Der Dreh von "Our Little Secret" war für Lindsay eine besondere Erfahrung, da es ihr erster Film als arbeitende Mutter war. "Mein Sohn war sechs Monate alt, und ich habe zum ersten Mal gelernt, wie es ist, zur Arbeit zu gehen, am Set zu sein und dann nach Hause zu kommen", erzählte sie. Ihre Mutter, Dina Lohan (62), ist überglücklich, ihre Tochter in ihrer neuen Rolle zu sehen. "Meine älteste Tochter mit ihrem wunderschönen Sohn zu sehen, ist eine Erinnerung, die für immer in meinem Herzen verankert sein wird", sagte Dina stolz gegenüber People Magazin. "Lindsay hat ihre beste Rolle auf so natürliche Weise angenommen. Sie war schon immer dazu bestimmt, Mutter zu sein."

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas auf der "Falling For Christmas"-Premiere im November 2022.

Getty Images Lindsay und Dina Lohan im Februar 2023 in New York City

