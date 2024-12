Makeover: Yasin Mohamed verwandelt sich in eine Dragqueen

Yasin Mohamed (33) ist aus dem Reality-TV-Universum nicht mehr wegzudenken. Nun überrascht der TV-Casanova seine Fans mit einem unerwarteten Makeover: Er wird zur Dragqueen. In einem aktuellen Video auf Instagram ist zu sehen, wie er sich zum "Männer"-Song von Herbert Grönemeyer (68) Schritt für Schritt verwandelt – und das Endergebnis kann sich sehen lassen. Mit langer Mähne und Full-Face-Make-up posiert er für die Kamera. Mit einem tief ausgeschnittenen Leoparden-Oberteil macht Yasin den Look dabei komplett.

Sein Umstyling stößt nicht nur bei seinen Followern auf große Begeisterung, sondern auch bei seinen prominenten Kollegen. "Ich würde", witzelt beispielsweise sein Love Island VIP-Kumpel Gigi Birofio (25) in der Kommentarspalte. SixxPaxx-Stripper Patrick Fabian (37) schließt sich an und schwärmt: "Du würdest eine gute Dragqueen abgeben, auch weil du so groß bist." Sylvie Meis (46) ist ebenfalls ganz aus dem Häuschen. "Haha, ich liebe das", kommentiert die Moderatorin.

In der ersten Staffel von "Love Island VIP" bandelte Yasin mit Sophie Imelmann (28) an. In einer Story im Netz äußerte sich der 33-Jährige kürzlich dazu, wie es nach der Ausstrahlung der Datingshow weiterging. Ihre aufgebaute Bindung konnte nach den Dreharbeiten offenbar nicht bestehen – Yasin geht nach wie vor als Single durchs Leben. "Wir sind nicht mehr miteinander. Nachdem wir wieder in Deutschland waren, hatte sie mir noch geschrieben. Ich habe aber nicht darauf geantwortet und wollte erst mal für mich sein und bin dann wieder in meine alten Muster verfallen", erklärte er offen.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed als Dragqueen, Dezember 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Sophie Imelmann, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

