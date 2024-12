Hellwach: Dua Lipa kann nach Konzerten nicht einschlafen

Wie geht es bei Popstars wie Dua Lipa (29) denn eigentlich weiter, wenn sie nach einem Konzert die Bühne verlassen? Die "Don't Start Now"-Interpretin gab im Interview bei "The Late Show with Stephen Colbert" kürzlich Einblicke in ihren Tagesablauf auf Tour – und dabei machte sie auch deutlich, wie schlecht es nach Konzerten um ihren Schlaf steht. "Ich brauche wirklich lange, um mich nach dem Adrenalinrausch zu entspannen. Meistens bin ich bis etwa 4 Uhr morgens wach – auch, wenn ich erschöpft bin", erklärte die Sängerin.

Da Dua wisse, dass sie nach ihren Konzerten sowieso nicht schlafen könne, stürze sie sich ab und an auch einfach ins Nachtleben. "Ich bin zwar müde, aber liege sowieso wach im Bett und mache nichts, dann kann ich auch gleich noch was trinken gehen", beschrieb sie ihre Abende nach den Shows. Ihr Wecker klingle am nächsten Morgen meistens um 10 Uhr. Allzu viel Schlaf bekommt die "Illusion"-Interpretin während ihrer Tour also nicht ab. Doch das ist für sie offenbar in Ordnung – sie betonte: "Es ist okay. Es funktioniert."

Duas Tourneen führten sie schon durch die ganze Welt. Unter anderem ging sie bereits mit den Konzertreihen "Hotter Than Hell Tour" oder auch "Future Nostalgia Tour" auf Reisen. Letztere umfasste sage und schreibe 91 Shows, zu denen insgesamt rund 1,3 Millionen Fans kamen. Derzeit ist sie mit ihrem neusten Projekt, der "Radical Optimism Tour", unterwegs. Die Tournee startete im November in Singapur und wird voraussichtlich im Oktober 2025 in Seattle enden.

Instagram / dualipa Dua Lipa im November 2024

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

