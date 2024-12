Herzerwärmendes Engagement: Prinz Harry als Weihnachtsmann

Prinz Harry (40) hat am Dienstag an einer virtuellen Weihnachtsfeier für 280 Kinder und Jugendliche teilgenommen, die ein Elternteil in den Streitkräften verloren haben. Wie die Daily Mail berichtete, schaltete er sich mit einem Weihnachtsmannhut auf dem Kopf von seinem Zuhause in Montecito in die Veranstaltung der Wohltätigkeitsorganisation Scotty's Little Soldiers ein. In einer Fragerunde sprach er über Erinnerungen an Weihnachten und ermutigte die Kinder: "Es ist in Ordnung, sich zu Weihnachten zu fühlen, wie man sich fühlt. Manche werden feiern und glücklich sein, andere sind nachdenklich oder traurig, und vielleicht erlebt ihr auch all diese Gefühle – und das ist völlig in Ordnung."

Im Rahmen der Feierlichkeiten, die von interaktiven Spielen und kreativem Schneemannbau begleitet wurden, hinterließ Harry einen bleibenden Eindruck. Die 23-jährige Bethan, deren Vater David Coomber im Einsatz umkam, teilte ihre positiven Eindrücke: "Es war großartig, so viele Mitglieder von Scotty's zusammen zu haben. Die Spiele waren lustig und halfen, jeden einzubeziehen." Darüber hinaus erinnerte der Herzog die jungen Gäste daran, dass sie nicht allein in ihrem Schmerz seien, und würdigte die Bedeutung der Gemeinschaft und der Unterstützung durch die Wohltätigkeitsorganisation. Nikki Scott, die die Organisation nach dem Verlust ihres Mannes 2010 gegründet hatte, betonte den Gehalt solcher Veranstaltungen: "Sie erinnern unsere Mitglieder, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, die sich kümmert und versteht."

Prinz Harrys Beziehung zu Scotty's Little Soldiers reicht weit zurück und ist von persönlichen Erfahrungen beeinflusst. Der Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), prägt ihn bis heute, und seine Beteiligung an der Organisation zeigt sein starkes Engagement. Seit sieben Jahren unterstützt er die Soldiers – im vergangenen Jahr wurde die Zusammenarbeit durch seine Ernennung zum globalen Botschafter weiter gefestigt. Harry und Meghan wählten die Soldiers im Jahr 2018 als eine der sieben Organisationen aus, die zu ihrer Hochzeit Spenden erhielten. Durch seine Unterstützung ist Harry, der an Weihnachten selbst sehr nachdenklich ist, für viele Kinder und Jugendliche, die ähnliche Verlusterfahrungen gemacht haben, ein wichtiger Trostspender und Verbündeter.

Getty Images Prinz Harry beim Besuch einer Schule in Vancouver, Kanada

Getty Images Prinz Harry, britisches Königshaus

