Selena Gomez fühlt sich manchmal isoliert in Hollywood

Selena Gomez (32) strahlte am Dienstag beim Academy Women's Luncheon in Los Angeles, nachdem sie am Vortag eine Golden Globe-Nominierung als "Beste Nebendarstellerin" erhalten hatte. Die Sängerin und Schauspielerin saß neben Ariana Grande (31), mit der sie in derselben Kategorie nominiert ist. Im Academy Museum of Motion Pictures feierten sie gemeinsam mit Stars wie Amy Adams (50), Pamela Anderson (57) und Gal Gadot (39). Selena zeigte sich überwältigt von der Anerkennung: "Ich bin überwältigt, sehr, sehr geehrt und dankbar. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was passiert", verriet sie dem Magazin People.

In ihrer Rede betonte Selena, wie wichtig Gemeinschaft für sie geworden sei. "Ich weiß aus erster Hand, wie isolierend diese Branche manchmal sein kann, aber Momente wie dieser und Gespräche mit all diesen großartigen Frauen erinnern mich daran, dass ich nicht allein bin und wir nicht allein sind", sagte sie und lächelte zu Ariana hinüber, die ebenfalls als Kinderstar berühmt wurde. Beide erlangten in jungen Jahren Bekanntheit – Selena mit "Die Zauberer vom Waverly Place" auf dem Disney Channel und Ariana mit "Victorious" auf Nickelodeon. Auf dem roten Teppich erzählte sie People, dass sie in schwierigen Zeiten den Humor für sich entdeckt habe: "Für mich ist es der Humor. Ich weiß, manche sagen, es sei ein Abwehrmechanismus, aber ich finde, es ist eine großartige Ablenkung von all dem Lärm da draußen. Es hilft, mit Freunden zu lachen oder etwas zu tun, das ein wenig Licht bringt."

Bereits bei den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Emilia Perez", der nun auf Netflix verfügbar ist, baute Selena eine enge Verbindung zu ihren Co-Stars Zoe Saldana (46) und Karla Sofia Gascon auf. "Es wurde zu einer Art Schwesternschaft, die wir brauchten, um den Rest des Films zu drehen, weil einige Teile sehr düster und wütend waren", erzählte sie People. "Sie brachten so viel Licht in mein Leben, und ich bin erstaunt darüber, wer sie sind und über ihre Herzen. Ich schaue zu ihnen auf und kann ihnen alles anvertrauen." Bekannt für ihr Engagement für junge Frauen in der Branche, bot Selena auch anderen ihre Unterstützung an: "Wenn ihr euch bei Veranstaltungen allein fühlt, kommt einfach zu mir. Ich bin meistens an meinem Handy und spiele irgendein seltsames Spiel", scherzte sie auf der Bühne des Luncheons.

Getty Images Selena Gomez im November 2024

Getty Images Selena Gomez, Zoë Saldana und Karla Sofía Gascón, Schauspielerinnen

