Thronfolger im Sportfieber: Prinz George hat ein neues Hobby

Prinz George (11), Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: Triathlon. In der Schule hat der junge Royal erstmals an dem anspruchsvollen Ausdauersport teilgenommen, der Schwimmen, Radfahren und Laufen kombiniert. Die Enthüllung über Georges neue Leidenschaft kam von Papa William, als dieser bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor der ehemaligen Triathletin Non Stanford einen Orden überreichte. "Er erzählte mir, dass George in der Schule an einem Triathlon teilgenommen hat", verriet die Sportlerin laut oe24 nach dem Treffen.

Um ihrem Sohn den Einstieg in diese herausfordernde Sportart zu erleichtern, haben Prinz William und Prinzessin Kate einen Experten engagiert. Dieser soll George mit wertvollen Ratschlägen zur Seite stehen. So lernte George beispielsweise den Trick, Talkumpuder in die Schuhe zu streuen, um beim Wechsel zwischen den Disziplinen Zeit zu sparen. Von diesem Profi-Tipp war der sportbegeisterte Thronfolger dermaßen beeindruckt, dass er ihn sofort mit seinen Mitschülern teilte. Diese fanden laut dem Magazin ebenfalls großen Gefallen an dem praktischen Trick.

Sport spielt in Georges Leben schon lange eine bedeutende Rolle. Neben Rugby, das er mit großer Leidenschaft spielt, hat er vor einigen Wochen auch eine Begeisterung fürs Schwimmen und Tauchen entwickelt. Seine Eltern fördern seine sportlichen Interessen nach Kräften und freuen sich über seinen Ehrgeiz und seine Teamfähigkeit. "Wir sind beeindruckt von seinem Engagement und seinem Willen, Neues auszuprobieren", soll Kate laut dem Magazin im Freundeskreis erzählt haben. George zeigt nicht nur Talent, sondern auch den Wunsch, sich ständig weiterzuentwickeln. Mit der Unterstützung seiner Familie hat er die besten Voraussetzungen, um auch in Zukunft sportlich zu glänzen.

https://www.instagram.com/p/Ctn8MqkNqRV/?hl=en&img_index=2 Prinz William mit seinen drei Kindern, Vatertag 2023.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

