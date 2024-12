Kylie Jenner zeigt die festlich dekorierten Bäume ihrer Kids

Kylie Jenner (27) und ihre Familie sind in Weihnachtsstimmung! Das zeigt die neue Instagram-Story der The Kardashians-Bekanntheit, in der sie stolz die von ihren Kindern dekorierten Weihnachtsbäume präsentiert. Sowohl ihre Tochter Stormi (6) als auch ihr Sohn Aire (2) haben beide jeweils eine Tanne geschmückt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während Aires Weihnachtsbaum klassisch grün und mit Feuerwehrautos und Motorrädern dekoriert ist, wählte seine ältere Schwester einen knallpinken Baum. Dieser ist mit rosa Plüschtieren sowie pink glitzernden und silbernen Kugeln verziert.

Neben den individuellen Bäumen ihrer Kinder zeigte Kylie ihren Followern auch den großen Christbaum in der Eingangshalle ihres Hauses. Der beeindruckende Baum ist üppig mit Lichtern und klassischen Ornamenten geschmückt, wobei sich auch besondere Dekoartikel wie ein Regenbogen und ein Dinosaurier zwischen den Zweigen befinden. Auch ihre Veranda hat die Unternehmerin weihnachtlich geschmückt. Wie ein Foto zeigt, stehen auf den Stufen zum Haus der 27-Jährigen lebensgroße Nussknackerfiguren, die von mit Lichterketten behängten Pflanzen umringt sind. "Es ist meine liebste Zeit des Jahres", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit stolz zu den Aufnahmen.

Die Kardashians sind bekannt dafür, an Weihnachten weder Kosten noch Mühen zu scheuen. Jedes Jahr feiern Kylie und ihre Schwester ein luxuriöses Weihnachtsfest, das sie Schritt für Schritt im Netz dokumentieren. In diesem Jahr soll jedoch alles anders kommen. Kylies große Schwester Kim Kardashian (44) verriet vor wenigen Tagen im Interview mit Vogue: "Wir machen dieses Jahr eine wirklich ruhige Weihnachtsfeier, weil wir viele Umbauarbeiten haben." Dennoch versicherte die Influencerin: "Aber wir schmeißen uns trotzdem in Schale, denn so sind wir nun mal."

