Jennifer Saro genießt Weihnachtskonzert mit Freund und Sohn

Jennifer Saro (28) genießt mit ihren Liebsten die Weihnachtszeit! Die Influencerin besuchte am Sonntag zusammen mit ihrem Sohn "Keksi" und ihrem neuen Freund Alexander Meyer (33) das BVB-Weihnachtssingen in Dortmund, wie sie in ihrer Instagram-Story teilte. Das Trio saß dick eingepackt auf der Tribüne und schien dabei mächtig Spaß zu haben. Jennifer und Alexander lächelten strahlend, während "Keksi" dicht an Alexander gekuschelt auf dem Schoß des Fußballers saß.

Die 28-Jährige stimmte sich bereits vor wenigen Wochen mit ihrem Freund auf die Weihnachtszeit ein. Das Pärchen ließ es sich bei einem Wochenendtrip nach Wien gutgehen und genoss die wertvolle Zweisamkeit bei einer Shoppingtour, bei der auch leckeres Essen und Glühwein nicht fehlen durften. Jennifer betitelte die Schnappschüsse, die sie auf Instagram teilte, mit den Worten: "Einblicke ins Wochenende."

Um den neuen Mann an ihrer Seite machte Jennifer erst ein großes Geheimnis. Im August bestätigte die ehemalige Bachelorette, dass sie wieder in festen Händen ist. Dennoch hielt sie ihre neue Beziehung weiterhin privat. Im Promiflash-Interview verriet sie bei den Reality Awards nun mehr über den BVB-Torwart und schwärmte von dem Verhältnis zwischen ihm und ihrem kleinen Racker: "Also tatsächlich könnte ich mir niemand Besseren an meiner Seite vorstellen, auch was Keksi betrifft. Als wär er schon immer da gewesen."

Instagram / jennifersaro Jennifer Saros Freund Alexander Meyer, November 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem neuen Freund und ihrem Sohn, Oktober 2024

