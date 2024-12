Trotz Scheidung: Cardi B tanzt auf Offsets Geburtstagsparty

Cardi B (32) reichte im August zum zweiten Mal die Scheidung von ihrem Ehemann Offset (33) ein. Einen Monat später brachte sie ihr drittes gemeinsames Kind zur Welt, allerdings sind die beiden Rapper weiterhin offiziell getrennt. Bei der Geburtstagsfeier des Musikers ist die "I Like It"-Interpretin nun wieder in der Nähe ihres Verflossenen zu sehen. In ihrer Instagram-Story zeigt sie, wie sie an einem Geländer twerkt und die gesamte Aufmerksamkeit der Menge auf sich zieht. Auch der Migos-Star teilt Aufnahmen seiner Feier im Netz – allerdings ist seine Noch-Ehefrau darauf nicht zu erkennen.

Gegen Offset, der mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus heißt, stehen immer wieder Vorwürfe von Affären im Raum. "Ich danke dir für meine Kinder. Alle drei, ich bereue keines von ihnen. Aber ich bereue dich", schimpfte Cardi deshalb noch vor wenigen Wochen in einem Livestream im Netz und fügte hinzu: "Ich bin zu viel Frau für dich. Und ich bin immer zu gut für dich gewesen."

Cardi und Offset kennen sich schon seit vielen Jahren und unterstützten sich vor allem zu Beginn ihrer jeweiligen Karrieren. Der 33-Jährige berichtete 2023 außerdem, dass die New Yorkerin ihm dabei geholfen habe, seine Alkohol- und Codeinsucht zu bekämpfen. "Sie hat mir immer den Rücken gestärkt, ob richtig oder falsch. Wir sind beide auf der gleichen Mission, uns gegenseitig besser zu machen", schwärmte er gegenüber Variety.

Instagram / iamcardib Cardi B bei Offsets Geburtstagsfeier, Dezember 2024

Getty Images Offset, Rapper

