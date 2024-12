Will Alicia Costa Pinheiro mit ihrem neuen Freund ins TV?

Alicia Costa Pinheiro ist wieder in festen Händen – und schwebt mit ihrem Freund Loracio auf Wolke sieben. Ihr Mr. Right steht als Musiker genau wie sie als Realitysternchen in der Öffentlichkeit. Aber kann sich die ehemalige Love Island VIP-Kandidatin auch vorstellen, gemeinsam mit Loracio ein Format unsicher zu machen? "Ich glaube, das wird nicht passieren", betont die Influencerin im Gespräch mit Promiflash und verdeutlicht ihre Entscheidung: "Das kann ich mir absolut nicht vorstellen." Sie sehe sich und ihren Freund beispielsweise nicht in Shows wie Temptation Island.

Auch wenn Alicia und Loracio in Zukunft wohl eher nicht gemeinsam in einer Realityshow zu sehen sein werden – auf dem Red Carpet zeigen sie sich ihren Fans offenbar nur allzu gerne! Das Paar feierte vor wenigen Tagen sein Debüt auf dem roten Teppich: Die beiden posierten bei den Reality Awards erstmals gemeinsam für die Fotografen. Dabei wurde auch deutlich, wie innig ihre Verbindung bereits ist. Im Interview schwärmte die Sängerin: "Es fühlt sich so an, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen."

Alicia und Loracio sind seit knapp drei Monaten ein Paar. In der kurzen Zeit durften sich die beiden schon über so einige Meilensteine freuen. Beispielsweise gingen sie gemeinsam auf Weltreise. "Wir waren ja tatsächlich auf Weltreise zusammen in Miami und in Mexiko", berichtete Alicia. Zwar seien die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell zusammen gewesen, doch schon dort habe sie gemerkt, dass es zwischen ihnen knistert.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, Sängerin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Alicia Costa Pinheiro, Realitystar, mit Partner Loracio

