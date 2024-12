Fans fordern Boykott der Dokumentation über Liam Paynes Tod

Fans des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31) sind empört über die neue Dokumentation, die seinen tragischen Tod näher beleuchtet. Nur zwei Monate nach seinem tödlichen Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires hat TMZ die Sendung "TMZ Presents: Liam Payne: Who's to Blame?" ausgestrahlt. In der Dokumentation berichtet ein Zeuge detailliert über die letzten Momente des ehemaligen One Direction-Stars. Viele Fans äußerten in den sozialen Medien ihre Empörung. Ein Nutzer flehte: "Lasst ihn in Ruhe." Ein anderer rief zum Boykott auf: "Schaut sie [die TMZ-Doku] NICHT an, das ist nur Profitmacherei."

In der Doku kam der Hotelgast Bret Watson zu Wort, der den Sturz beobachtet haben soll. "Wir sahen Liam fallen. Wir eilten sofort auf den Balkon und sahen ihn auf dem Boden liegen", berichtete er erschüttert. Er gab an, dass dieser Moment sich in sein Gedächtnis eingebrannt hat und er ihn nie vergessen wird. Laut Bret sei Liam sofort gestorben. Ein Bericht der Nationalen Straf- und Ermittlungsbehörde ergab damals, dass sich Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtige Antidepressiva in seinem Körper befunden hatten. Die Behörden schlossen Selbstmord aus und erklärten: "In dem Zustand, in dem er war, wusste er nicht, was er tat, und konnte es nicht verstehen."

Liam erlangte als Mitglied der erfolgreichen Boyband "One Direction" Weltruhm. Nach der Pause der Band im Jahr 2016 startete Liam eine Solokarriere. Neben seiner musikalischen Laufbahn versuchte er sich auch als Schauspieler und war Vater eines Sohnes. Seine Fans sind ihm über die Jahre treu geblieben und zeigen nun ihre tiefe Trauer und Enttäuschung über die Veröffentlichung der Dokumentation. Viele empfinden die Ausstrahlung als pietätlos gegenüber seiner Familie und Freunden und fordern mehr Sensibilität im Umgang mit solch tragischen Ereignissen.

TheRealSPW / MEGA Liam Payne, Musiker

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

