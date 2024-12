So läuft die Kinderbetreuung im Urlaub bei den Harrisons

Sarah Harrison (33) genießt gerade eine entspannte Auszeit mit ihrer Familie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic (33) und den drei Kindern verbringt die Influencerin ihren Familienurlaub auf den Malediven. Im Interview mit Promiflash verrät die Unternehmerin, wie sie dort Entspannung und Familienzeit in Einklang bringt. "Die Kinder gehen supergerne und freiwillig in den Kids Club, weil dort immer so viel Tolles geboten wird", erklärt sie. Unterstützt werden sie außerdem von einer Babysitterin, die sich um die vier Monate alte Alea kümmert, während sie im Hotel schläft. So haben sie und Dominic Zeit für Aktivitäten mit den älteren Kids.

"Es klappt wirklich super: Die Großen erleben viele Abenteuer, und die Kleine schläft so viel, dass der Urlaub richtig entspannt ist", verrät Sarah im Gespräch mit Promiflash. Die Dreifach-Mama beschreibt ihren Alltag mit drei Kindern generell als unkompliziert und harmonisch. "Unsere dritte Tochter ist ein total entspanntes, liebevolles Baby – sie schläft viel, ist ausgeglichen und immer glücklich, wenn sie wach ist", schwärmt sie. Dieser Umstand erleichtert der Familie, ihre Tage und Aktivitäten zu planen und die jüngste Tochter überallhin mitzunehmen.

Bereits seit Jahren teilt Sarah mit ihren Followern Einblicke in ihr Leben – von Fotoshootings bis hin zu den alltäglichen Herausforderungen als dreifache Mutter. Zwar läuft das Familienleben größtenteils harmonisch und wirkt im Netz nahezu perfekt, doch wie die 33-Jährige erst kürzlich offen auf Instagram zugab, ist auch sie manchmal etwas überfordert. "Wenn ich die Kids nicht ruhig bekomme, komme ich an meine Grenzen. Mag das nicht, wenn die Kleinen weinen und traurig sind", erklärte sie ihren Fans.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia, Kyla und Alea

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Dominic Harrison im November 2024

