Gloria Glumac und Micha gestanden sich noch nicht ihre Liebe

Gloria Glumac und ihr Micha (33) gehen bereits seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Die drei magischen Worte "Ich liebe dich" sind bisher jedoch noch nicht gefallen. In einer Runde "Wahr oder falsch" in der Instagram-Story der Reality-TV-Bekanntheit möchte ein Fan wissen, ob es stimmt, dass ihr Partner ihr noch nie seine Liebe gestanden hat. Der Follower liegt in seiner Annahme ganz richtig, wie Gloria (32) zugibt. Doch nicht nur Micha hielt die Worte bisher zurück. "Funfact? Ich habe es ebenfalls noch nicht zu ihm gesagt", verrät die 32-Jährige.

Bereits bei der gemeinsamen Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars kommt das Thema zur Sprache. "Ich habe Gloria noch nicht gesagt, dass ich sie liebe", erklärte Micha damals während der Dreharbeiten – und wie er weiter zu verstehen gab, hatte er es bis dato wohl noch nicht richtig gefühlt. Immerhin betonte er: "Das muss dann halt wirklich auch von Herzen kommen." Zu dem Zeitpunkt war die Beziehung der beiden noch recht frisch. Man könnte jedoch meinen: Die gemeinsame Teilnahme und das Überstehen des Formats sind wohl Beweis genug dafür, dass sie einander zu lieben scheinen.

Wie es scheint, gehen Gloria und Micha einiges in ihrer Beziehung etwas langsamer an. Wie sich kürzlich herausstellte, kennt die Ex-Prominent getrennt-Kandidatin die Familie ihres Partners noch gar nicht wirklich. Sie kennt bisher lediglich Michas Bruder. Auch am bevorstehenden Weihnachtsfest wird es wohl nicht zu einem großen Kennenlernen kommen. Gloria lud ihren Liebsten ein, gemeinsam mit ihr und ihrer Familie zu feiern, doch der 33-Jährige zögerte. "Gloria hat natürlich schon gleich gesagt, dass wir hier und dort eingeladen sind. Ich habe auch nicht nein gesagt, aber ehrlicherweise auch nicht ja, weil ich jetzt nicht so der Fan davon bin", erklärte er im Promiflash-Interview. Sein Zögern liegt aber nicht an den Personen, sondern daran, dass ein großes Weihnachtsfest für ihn eher ungewohnt sei.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im September 2024

RTL Michael und Gloria Glumac, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

