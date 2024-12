Kris Jenner crasht seltene Paarzeit von Kylie und Timothée

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (28) sorgten vergangene Woche für Aufsehen, als sie gemeinsam auf einer After-Party zur Premiere von Timothées neuem Film "A Complete Unknown" in Los Angeles auftauchten. Während das Paar in entspannter Atmosphäre Gäste begrüßte, stahl eine unerwartete Dritte die Show: Kylies Mutter Kris Jenner (69). In einem viral gegangenen Clip, der der Daily Mail vorliegt, ist zu sehen, wie Kris plötzlich hinter dem Paar auftaucht und sich vor die Kamera mogelt. Der "Momager" sorgt damit für amüsierte Reaktionen im Netz. Eine Nutzerin scherzte auf X: "Kris Jenner musste sich natürlich da reinmogeln." Andere vermuteten, sie sei als "Beschützerin" an Kylies Seite erschienen.

Die After-Party bot einen seltenen öffentlichen Auftritt des Paares, das seit April 2023 zusammen sein soll. Bisher waren Kylie und Timothée nur in vereinzelten Momenten gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden, etwa bei den Golden Globes 2024. Für den aktuellen Anlass wählte Kylie ein elegantes, tief ausgeschnittenes Kleid, während Timothée sich in einem stilvollen Lederblazer zeigte. Das Paar zeigte sich vertraut, hielt Händchen und unterhielt sich angeregt mit prominenten Gästen wie dem legendären Videospielentwickler Hideo Kojima. Doch der Abend fokussierte sich nicht allein auf das Glamour-Paar: Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand vor allem Timothée, der in "A Complete Unknown" die Musik-Ikone Bob Dylan (83) verkörpert und damit einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere feierte.

Kris Jenner, die Matriarchin des Jenner-Kardashian-Clans, ist bekannt dafür, stets nah am Geschehen ihrer Kinder und deren Projekte zu sein. Ob als Managerin oder Vertraute – ihre Anwesenheit bei wichtigen Anlässen ist keine Seltenheit. Kylie selbst ist derzeit in einer Phase, in der sie enge Kontakte priorisiert. Laut einer Quelle verbringt sie ihre Zeit vor allem mit Timothée und ihrer besten Freundin Anastasia Karanikolaou (27), die sie seit Schulzeiten kennt. Ihre sozialen Prioritäten haben sich geändert. "Kylie ist eine absolute Familienfrau und legt keinen Wert mehr auf das Netzwerken in Hollywood", erklärte ein Insider kürzlich gegenüber der Daily Mail.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

