Royale Weihnachten ohne Prinzessin Eugenie und Beatrice

Die königliche Familie wird das diesjährige Weihnachtsfest ohne Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (36) feiern. Die Töchter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (65) werden die Feiertage nicht mit ihren Verwandten auf dem Anwesen von König Charles III. (76) in Sandringham verbringen, sondern mit ihren jeweiligen Schwiegereltern. Eugenie wird das Fest mit der Familie ihres Ehemanns Jack Brooksbank (38) genießen, während Beatrice die Eltern von Edoardo Mapelli Mozzi (41) an Weihnachten besuchen wird. Dieses Jahr wird es erst das zweite Mal in den letzten zehn Jahren sein, dass sie das Weihnachtstreffen der Familie verpassen.

Damit sind die Schwestern nicht die einzigen, die das royale Weihnachtsfest auslassen werden. Auch ihre Eltern, Prinz Andrew und seine ehemalige Frau Sarah, werden die Weihnachtsfeiertage nicht mit den anderen Mitgliedern der königlichen Familie verbringen. Sie werden das Fest zu zweit auf ihrem Anwesen feiern. Andrew pflegt kein gutes Verhältnis zu seinem älteren Bruder. Er musste seine royalen Titel ablegen und wird nur selten zu offiziellen Events eingeladen. Vor wenigen Tagen wurde der 64-Jährige in einen weiteren Skandal verwickelt. Einer seiner Vertrauten soll angeblich ein Spion der chinesischen Regierung sein.

Noch weitere Familienmitglieder werden dem Fest wohl fernbleiben. Es bleibt abzuwarten, wie Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) das Fest der Liebe feiern werden. Aufgrund des Streits mit seinem Bruder Prinz William (42) scheint es aber recht unwahrscheinlich, dass Harry dieses Jahr gemeinsam mit der royalen Familie an Weihnachten zusammenkommen wird. Das letzte Mal hat das Paar im Jahre 2018 Weihnachten in Sandringham verbracht.

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, 2024

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

