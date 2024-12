Ariana Grande will unbedingt mit Cynthia bei Oscars singen

Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) könnten bald bei den Oscars gemeinsam auf der Bühne stehen. Bei einer Veranstaltung für Golden-Globes-Erstnominierte verriet Ariana, dass sie und ihre Co-Darstellerin aus der Filmadaption des Broadway-Hits "Wicked" bereit wären, bei der Preisverleihung eine Performance abzuliefern. "Ich liebe es, mit Cynthia zu singen. Sagt nur Bescheid, und wir sind da", erklärte die Sängerin und Schauspielerin gegenüber dem Magazin The Hollywood Reporter. Beide sind derzeit für ihre Rollen in "Wicked" für einen Golden Globe nominiert und gelten als mögliche Anwärterinnen auf einen Oscar.

"Es ist etwas ganz Besonderes, all diese unglaublichen Rückmeldungen zu hören", sagte Ariana weiter auf der Veranstaltung, die in Beverly Hills stattfand. Besonders der Zuspruch von musikalischen und filmischen Größen wie Imogen Heap und Steven Spielberg (78) habe sie emotional berührt. "Imogen Heap war mein Idol, seit ich ein Kind war. Zu erfahren, dass sie den Film mit ihrer Tochter gesehen und geliebt hat, war unglaublich aufregend." Am Rande des Events zeigte sich Ariana fröhlich und posierte nicht nur mit ihrer Mutter Joan Grande, sondern auch mit anderen nominierten Stars, darunter Zoe Saldana (46).

Während Ariana und Cynthia vor allem durch ihre gemeinsamen Songs in "Wicked" begeistern, haben sie daneben eine enge Freundschaft entwickelt. Ariana betont immer wieder, wie sehr sie Cynthia als Mensch bewundert, und nennt sie liebevoll ihre "Schwester". Cynthia, die neben ihrer Schauspielkarriere auch als Sängerin aktiv ist, hat bei "Wicked" eine ihrer bisher gefeiertsten Rollen übernommen. Für Fans des Musicals gibt es noch weiteren Grund zur Freude: Ein zweiter Teil des Films mit dem Titel "Wicked: For Good" ist bereits geplant. Die beiden Stars dürften also noch viele gemeinsame Auftritte vor sich haben.

Getty Images Ariana Grande und Joan Grande, Dezember 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in London, November 2024

