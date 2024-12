Kim Kardashian schenkt ihrer BFF Luxus-Auto zum Geburtstag

Kim Kardashian (44) knausert nicht, wenn es um ihre Liebsten geht! Zum Geburtstag macht die Unternehmerin einer ihrer besten Freundinnen, Tracy Romulus, ein ziemlich großzügiges Geschenk: einen Tesla Cybertruck! Das Luxus-Auto kostet zwischen 72.000 und 100.000 Euro. In ihrer Instagram-Story zeigte Tracy den Moment, in dem ihre Freundin sie mit dem Wagen überraschte, der mit einer großen roten Schleife in der Auffahrt stand. "Was? Meinst du das ernst? Bist du verrückt?", schreit sie ganz aufgeregt und kann es kaum glauben. Kim witzelt derweil: "Sollen wir heute deinen Wagen nehmen? Alles Gute zum Geburtstag, ich liebe dich!"

Das Geburtstagskind und die Reality-TV-Bekanntheit verbindet eine enge, jahrelange Freundschaft. Wie sehr Tracy die 44-Jährige schätzt, machte sie in einem Post anlässlich Kims Geburtstag deutlich. "Seit wir uns kennen, bist du die treueste Freundin. Egal, was in deinem Leben passiert oder wie sehr es sich verändert hat, du nimmst dir irgendwie immer Zeit, für alle da zu sein", schrieb sie zu einem Throwback-Foto der beiden. Mittlerweile sind sie auch durch die Arbeit verbunden: Tracy arbeitet als Vizepräsidentin für Kommunikation bei Kims Label SKIMS.

Dass die Ex von Kanye West (47) ihrer BFF einen Tesla Cybertruck schenkt, kommt nicht von ungefähr: Sie selbst fährt dasselbe Modell in Silber, was sie vor einigen Monaten in einem schrägen Fotoshooting präsentierte. Auf den Schnappschüssen posierte sie in dem futuristischen Gefährt gemeinsam mit einem humanoiden Roboter. Die Fans hatten gemischte Meinungen dazu. "Sorry, Kim, du kannst dieses seltsame Verhalten nicht normalisieren – wir wollen das nicht!", kommentierte ein User auf Instagram.

Instagram / tracyromulus Tracy Romulus und Kim Kardashian posieren

Instagram / kimkardashian Ein humanoider Roboter und Kim Kardashian, November 2024

