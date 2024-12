Leyla Lahouar und Mike mussten Autofahrt aus Angst abbrechen

Im Mai machten Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) mit besorgniserregenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Die Ex-Dschungelcamp-Kandidaten hatten einen Autounfall. Die Folgen davon machen der Beauty offenbar noch immer zu schaffen: In ihrer Instagram-Story berichtet Leyla nun davon, dass sie und Mike deshalb eine Autofahrt abbrechen mussten. "Das Problem ist, ich dachte, ich bin cool und wollte Mike entlasten, weil er immer fährt, und ich dachte, eine Stunde könnte ich ja auch mal Auto fahren. Dann bin ich eine Stunde gefahren und dann kam ein riesengroßer Stau, in dem wir drei Stunden, glaube ich, standen. [...] Dann ging es weiter und ich habe einfach richtig Angst bekommen."

Schließlich habe Mike Konsequenzen ziehen müssen. "Ich habe auf jeden Fall voll den Heulflash bekommen und dann hat Mike gesagt: 'Komm, wir gehen ins Hotel'", erklärt Leyla weiter und schwärmt: "Ich bin echt happy, dass Mike jetzt mit mir ins Hotel gegangen ist, weil ich hatte echt Angst davor, noch vier Stunden weiterzufahren. Ich hätte das irgendwie nicht ausgehalten." Das sei allerdings nicht das erste Mal gewesen, dass es dazu gekommen ist. Seit ihrem Autounfall habe sie bereits ein paar Mal beim Autofahren Panik bekommen: "Seitdem bin ich richtig, richtig ängstlich."

Im Mai machte die TV-Bekanntheit auf Instagram öffentlich, dass sie und ihr Liebster in einen Unfall verwickelt waren. "Mike und ich hatten gerade einen Autounfall. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Aber ich hoffe, er kommt gleich zu mir", erzählte Leyla unter Tränen in ihrer Instagram-Story. Mike gab kurz darauf Entwarnung, und nach einer Nacht im Krankenhaus durften die beiden wieder nach Hause. Einige Tage später gaben sie weitere Details zu dem Vorfall preis: "Wir standen an der roten Ampel. Er hat noch gesehen, wie das Auto angerast gekommen ist." Eine Fahrerin sei bei Rot über die Ampel gefahren und in ihr Auto gekracht. "Jetzt haben wir gehört, dass sie 80 bis 100 km/h hatte und dann ist sie mit dieser Wucht in uns rein", ergänzte Mike. Außer ein paar Prellungen und Schürfwunden sei ihnen aber nichts passiert.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

