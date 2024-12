Ryan Reynolds erntet Kritik für seine Aussage über Blake

Ryan Reynolds (48) erntet derzeit scharfe Kritik, nachdem er in einem Interview mit dem Hollywood Reporter behauptete, er und seine Ehefrau Blake Lively (37) seien beide in einer "Arbeiterklassen"-Umgebung aufgewachsen. Laut DailyMail betonte er, dass das Paar trotz seines Ruhms versucht, seinen vier Kindern – James (10), Inez (8), Betty (5) und Olin – ein möglichst normales Leben fernab des Rampenlichts zu ermöglichen. Dabei erklärte der Deadpool-Star: "Wir versuchen, ihnen ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Ich versuche, ihnen nicht den Unterschied zwischen ihrer Kindheit und meiner Kindheit oder der Kindheit meiner Frau aufzuzwingen. Wir sind beide in der Arbeiterklasse aufgewachsen, und ich erinnere mich, als sie noch sehr jung waren, sagte oder dachte ich immer: 'Oh Gott, als Kind hätte ich nie ein solches Geschenk gehabt' oder 'Ich hätte nie den Luxus gehabt, Essen zum Mitnehmen zu bestellen' oder was auch immer..." Viele Fans nahmen diese Aussage jedoch auseinander und wiesen vor allem auf Blake Livelys durchaus privilegierte Herkunft hin.

Die Schauspielerin Blake kommt aus einer etablierten Hollywood-Familie und wurde bereits mehrfach als "Nepo-Baby" bezeichnet. Ihr Vater, Ernie Lively, war Schauspieler und Regisseur, ihre Mutter Elaine Lively war ebenfalls Schauspielerin und Managerin. Blake selbst spielte schon als Zehnjährige in ihrem ersten Film, "Sandman", unter der Regie ihres Vaters. Von Fans wurde kritisiert, dass Ryan Blakes Kindheit im kalifornischen Tarzana und ihre Zeit an der Burbank High School, wo sie unter anderem Cheerleader war, als "Arbeiterklassen"-Umgebung bezeichnet. Die sozialen Medien explodierten mit Kommentaren wie: "Nur weil deine Eltern gearbeitet haben, macht sie das nicht zum Teil der Arbeiterklasse." Viele bemerkten, dass Blakes Werdegang als Schauspielerin nahtlos in die Fußstapfen ihrer berühmten Familie passte, was nicht wirklich den Gegebenheiten der Arbeiterklasse entspricht.

Blake und Ryan, die seit 2012 verheiratet sind, sind abseits dieser Kontroversen bekannt für ihre humorvollen Interaktionen und ihr harmonisches Familienleben. Während Ryan oft über seinen bescheidenen kanadischen Hintergrund, mit einem Vater, der Polizist war, und einer Mutter, die im Einzelhandel arbeitete, spricht, scheinen Blakes Wurzeln eher in der glamourösen Welt Hollywoods zu liegen. Die Familie Lively ist fest in der Unterhaltungsbranche verwurzelt: Auch Blakes Geschwister, darunter Robyn Lively (52), sind im Filmgeschäft tätig. Blake selbst erwähnte einst, dass ihre Eltern sie durch ihre Arbeit inspiriert hätten, eine Schauspielkarriere zu verfolgen – eine Welt, die sie schon als Kind hautnah miterlebte.

Matt Winkelmeyer / Freier Fotograf / Getty Images James Reynolds bei der Stern-Verleihung ihres Vaters auf dem Hollywood Walk of Fame

Bauer Griffin / MEGA Schauspielerin Blake Lively und ihre Tochter 2016

