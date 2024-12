Sängerin Céline Dion begeistert im feurigen Weihnachtslook

Céline Dion (56) begeistert ihre Fans einmal mehr mit einem außergewöhnlichen Look: Die Sängerin präsentierte sich auf Instagram in einem glitzernden roten Minikleid, das ihre durchtrainierten Beine perfekt zur Geltung brachte. Noch mehr Aufmerksamkeit erregte jedoch das Schuhwerk der 56-Jährigen: Die High Heels, verziert mit gelben und roten Flammen, hatten tatsächlich kleine Hühner als dekorative Elemente. Aus ihrer Liebe zu Schuhen macht Céline kein Geheimnis. In ihrer kürzlich veröffentlichten Dokumentation offenbarte sie, dass sie etwa 10.000 Paar Schuhe besitzt.

In der Prime-Video-Doku gab Céline ungewöhnliche Einblicke in ihre Schuhleidenschaft. "Ich trage jede Schuhgröße, ich mach sie passend", erzählte sie mit einem Augenzwinkern und fügte hinzu: "Ich laufe den Schuh, der Schuh läuft nicht mich." Dabei scheut sie auch keine Schmerzen, wenn ein begehrtes Modell nicht in ihrer Größe verfügbar ist. "Wenn eine Frau ihre Schuhe liebt, wird sie immer einen Weg finden, dass sie passen", so Céline über ihre außergewöhnliche Leidenschaft. Dabei gestand sie, dass sie sogar Schuhe kauft, die nicht ihrer Größe entsprechen, weil sie oft keine anderen Optionen hat. "Welche Größe haben Sie?", werde Céline häufig gefragt, worauf sie dann trocken antwortet: "Nein, nein, was haben Sie da? Ich mache, dass es passt."

Nach einer gesundheitlichen Auszeit ist die preisgekrönte Sängerin in den letzten Monaten wieder ins Rampenlicht zurückgekehrt. So sorgte sie bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris für Gänsehaut, als sie am Fuße des Eiffelturms Édith Piafs "Hymne à l'amour" darbot. Einen weiteren emotionalen Auftritt hatte sie im Oktober, als sie bei der Spirit of Life Gala in Los Angeles zum ersten Mal seit ihrer Performance bei den Olympischen Spielen wieder auf der Bühne stand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Anzeige Anzeige