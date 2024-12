Barbara Schönebergers Geheimtipp für Weihnachten ohne Stress

Barbara Schöneberger (50) hat ihr Geheimnis für ein entspanntes Weihnachtsfest verraten: Gute Planung statt Last-Minute-Chaos. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte die Moderatorin, dass sie es "immer besser schaffe", sich rechtzeitig auf die Feiertage vorzubereiten. Mittlerweile sei es für sie eine Frage des Alters und der Erfahrung. Während sie früher oft zu spät angefangen habe – besonders, als ihre Kinder kleiner waren – habe sie sich nun eine feste Routine angeeignet, die Stress vermeide. "Die letzten Jahre reise ich meist Anfang November nach Wien, kaufe mit meinen Kindern alles, was sie sich wünschen, und verpacke es direkt", verriet sie.

Das Ergebnis ihrer frühen Vorbereitung: Weihnachten entspannt statt hektisch. Schon seit Wochen sind alle Geschenke der Entertainerin fix und fertig verpackt, fernab von Hektik und Einkaufsstress. "Diese Struktur hält mich vor Weihnachten aufrecht. Ich verwende das Wort 'Stress' im Zusammenspiel mit Weihnachten nicht", erklärte Barbara. Neben ihrer stressfreien Adventszeit steht bei ihr aber auch Arbeit im Programm: Am 21. Dezember moderiert sie wie gewohnt die Unterhaltungsshow Verstehen Sie Spaß? im Ersten – natürlich mit ihrer typischen Gelassenheit und guter Laune.

Privat steht bei Barbara die Familie an erster Stelle, besonders wenn es um die Feiertage geht. Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern pflegt die 50-Jährige eine nahbare und zugleich humorvolle Beziehung, die auch in Interviews immer wieder durchscheint. Die gebürtige Münchnerin ist nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Sängerin und Schauspielerin bekannt. Sie hat sich in über zwei Jahrzehnten im Showbusiness ein treues Publikum erarbeitet. Ihr Talent, den Alltag mit einem Augenzwinkern zu meistern, spiegelt sich offenbar ebenfalls in ihrer weihnachtlichen Planung wider – ein wohlbehütetes Familienritual, das ihr die entspannte Adventszeit sichert.

SWR / Benno Kraehahn Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

