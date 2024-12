NFL-Hingucker: Taylor Swift im roten 70er-Jahre-Fellmantel

Erneut wurde Sängerin Taylor Swift (35) bei einem Heimspiel der Kansas City Chiefs gesehen, um ihren Freund, Footballstar Travis Kelce (35), von der Tribüne aus anzufeuern. Im Stadion war Taylor ein echter Blickfang: Sie trug einen auffälligen roten Fellmantel von Charlotte Simone und einen dazu passenden schwarzen Chanel-Hut. Abgerundet wurde ihr weihnachtlicher Look durch eine Netzstrumpfhose und Stiefel. Mit ihrer modischen 70er-Jahre-Hommage war die Musikerin zweifellos ein Highlight im Publikum.

Einen besonders emotionalen Moment gab es nach der Partie, als Taylor gemeinsam mit ihrer Mutter Andrea und Travis' Mutter Donna (72) eine herzliche Gruppenumarmung teilte. Gemeinsam feierten sie den Sieg von Travis und seinem Team. In den letzten Wochen konnte Taylor nicht bei allen Spielen dabei sein, da ihre Sicherheitsbedenken Reisen zu Auswärtsspielen einschränkten. Zudem beendete sie kürzlich ihre legendäre "The Eras"-Tour in Vancouver, während Travis mit seinem Team auswärts spielte. Umso bedeutender schien ihre Anwesenheit bei dem jüngsten Heimspiel, bei dem sie ihren Partner dann endlich wieder unterstützten konnte.

Seit dem Sommer 2023 sind Taylor und Travis offiziell ein Paar, und beide scheinen ihre Beziehung inzwischen offen zu genießen. Während eines Besuchs in einem Kinderkrankenhaus in Kansas City zeigte sich die Sängerin besonders charmant: Als ein junges Mädchen ihr offenbarte, dass sie ein Fan von Travis sei, antwortete Taylor mit einem Lächeln: "Ja, ich auch." Bei einem ihrer Konzerte würdigte sie ihren Freund sogar mit einer subtilen Referenz in ihrem Song "Karma".

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, NFL-Saisondebüt 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

