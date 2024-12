Turtelvideo mit Alex: Jennifer Saro schwebt im Liebesglück

Seit einigen Monaten schwebt Jennifer Saro (28) wieder auf Wolke sieben: Der BVB-Torwart Alexander Meyer (33) ist der neue Mann an der Seite der ehemaligen Bachelorette. Meistens hält die Influencerin ihre neue Beziehung privat – immer wieder gewährt sie ihren Followern jedoch intime Einblicke. So auch jetzt: Jennifer veröffentlicht einen süßen Clip auf Instagram, der sie mit ihrem neuen Freund beim Kuscheln auf einem Boot zeigt. "Mich in dich zu verlieben war das Einfachste, was ich je getan habe", kommentiert sie das Video.

Unter dem Beitrag freuen sich die Fans mit Jenni. "Das freut mich sehr für dich. Du hast das mehr als verdient!", "Wie er dich anschaut. Das wünsche ich einfach jedem! Wie wunderschön" oder "So schön. Dich so glücklich zu sehen, freut mich sehr", lauten nur drei der begeisterten Kommentare. Auch ihr Liebster ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren und setzte zwei Herzen unter den Post.

Auch wenn es zwischen den beiden derzeit wohl nicht besser laufen könnte, verriet Jennifer jüngst gegenüber Promiflash, dass sie Weihnachten nicht zusammen verbringen werden. "Erst mal getrennt – einfach, weil meine Familie am anderen Ende von Deutschland wohnt als seine. Aber für nächstes Jahr suchen wir dann eine andere Lösung", erklärte die 28-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Alexander Meyer und Jennifer Saro

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro in Wien, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige