TV-Koch Tim Mälzer arbeitete früher mal als Weihnachtsmann

Tim Mälzer (53) ist heute ein berühmter Koch. Aber auch er hat mal klein angefangen. Früher verkleidete sich der heutige Gastronom mit einem langen, weißen Bart und roter Mütze als Weihnachtsmann. Mit diesem Nebenjob verdiente Tim zu dieser Zeit sogar recht gut. Aber der Fernsehkoch erinnert sich vor allem an emotionale Momente zurück. "Was mich am meisten berührt hat, war wirklich der Besuch in einem Hochhaus", verriet er Gastgeber Giovanni di Lorenzo in der aktuellen Ausgabe der Radio Bremen-Talkshow "3nach9". "Da war eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind und sie hat eine gebrauchte Barbie verschenkt", erinnert sich der Autor. Ihn berührten die Bemühungen der Mutter. Diese konnte nur mit dieser Kleinigkeit das Weihnachtsfest zu einem besonderen Tag für ihre Tochter zu machen.

Um Weihnachtsstimmung zu verbreiten, wünscht sich der Koch Schrottwichteln zwischen den Gästen und Gastgebern. Die Auswahl für ein nutzloses und auch etwas ungewöhnliches Geschenk fiel Tim gar nicht so leicht. Er wählte ein ehemaliges Wichtelgeschenk, von dem er sich gar nicht so einfach trennen konnte. Er verrät Gastgeberin Judith Rakers (48): "Wenn ich Sachen geschenkt bekomme, selbst wenn sie geschmacklos und so dermaßen daneben sind, lagere ich die Dinge ein." Er selbst bekommt eine Bündner Nusstorte geschenkt.

Der TV-Koch ist aus den deutschen Fernehen nicht wegzudenken. Seit zehn Jahren ist er ein wichtiges Bestandteil der Sendung Kitchen Impossible. Die Weihnachts-Edition wird in wenigen Tagen ausgestrahlt. Zuvor wollte Tim Sternekoch werden. Die TV-Bekanntheit erkannte: "Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass mich diese Form des Kochens nicht berührt." Tim habe für sich entschieden, dass er sich menschlich nicht mit dieser Arbeit identifizieren konnte.

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

Getty Images Tim Mälzer, TV-Koch

