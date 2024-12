So viele Weihnachtskarten versendet König Charles jährlich

Jedes Jahr steht König Charles III. (76) vor einer beeindruckenden Aufgabe: Gemeinsam mit Königin Camilla (77) verschickt er über 750 Weihnachtskarten. Wie OK! berichtet, gehören zu den Empfängern führende Politiker, Diplomaten, internationale Staatsoberhäupter sowie enge Freunde und Familienmitglieder. Die festliche Botschaft ist Teil einer langen königlichen Tradition, die bis zu Charles' Urgroßvater König George V. zurückreicht. Auch die verstorbene Queen Elizabeth (✝96) pflegte dieses Ritual und versah die Karten stets mit ihrer charakteristischen Unterschrift, "Elizabeth R" – dabei stand das "R" für "Regina", das lateinische Wort für Königin.

Das Motiv der diesjährigen Karte ist ein besonderes Foto vom Tag der Krönung, das vom Fotografen Hugo Burnand (61) in der Thronsaal-Kulisse im Buckingham Palace aufgenommen wurde. Auf dem Bild trägt Charles die Imperial State Crown, während Camilla mit der Queen Mary's Crown zu sehen ist. In einem Interview schwärmte Hugo von dem harmonischen Zusammenspiel des Paares: "Was an diesem Bild besonders ist, ist die Nähe und Unterstützung, die sie füreinander haben." Dieses Zusammenspiel von Nähe und Pflichtbewusstsein macht das Bild zu einem besonderen Zeugnis für den Beginn ihrer gemeinsamen Regentschaft.

Auch die Angestellten im königlichen Haushalt dürfen sich über eine persönlich signierte Karte von Charles und Camilla freuen. Neben den Karten erhalten die Mitarbeiter der Royals traditionell auch eine kleine weihnachtliche Aufmerksamkeit. Königin Elisabeth II. bescherte ihrem Team Weihnachtsklassiker wie Puddings oder Plätzchen. Das Königshaus selbst beschreibt die Tradition der Weihnachtskarten auf seiner Webseite als tief verwurzelt in der königlichen Geschichte – ein Brauch, der den Zusammenhalt sowohl innerhalb der Familie als auch mit internationalen Partnern und Vertrauten stärkt.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Dezember 2024

Getty Images König Charles und der Rock-Chor bei der Veranstaltung "Crafts at Christmas"

