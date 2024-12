Nach Schlemmerei: Daniela Katzenberger zeigt Weihnachtsbauch

Elf Kilo leichter und voller Stolz: Auf Instagram teilt Daniela Katzenberger (38) ein Vorher-Nachher-Bild der etwas anderen Art – und das nicht ohne Humor. Die linke Seite ihres Beitrags zeigt die Reality-TV-Ikone zunächst mit ihrem unfassbar trainierten Bauch, während sie dann auf der rechten Seite freimütig ihren "Weihnachtsbauch" präsentiert. "Es ist kein richtiges Weihnachten, wenn du noch deine Füße sehen kannst", schrieb sie augenzwinkernd zu dem Post, den sie passend zum Advent teilte. Ihre Fans feierten die ehrliche und selbstironische Art der "Katze" und zeigten sich begeistert von ihrem lässigen Umgang mit der alljährlichen Festtags-Schlemmerei.

Die Transformation der Kult-Blondine war kein Spaziergang. Daniela hatte ihr Ziel dank diszipliniertem Training und einer Umstellung ihrer Ernährung erreicht. Sie dokumentierte ihren Fortschritt offen mit Vorher-Nachher-Bildern und Videos auf Social Media und schaffte es so, ihre Community zu inspirieren. In ihrer Doku auf RTL+ gewährte sie Einblicke in die Belastung, die ihr Fitnessprojekt mit sich brachte – auch in ihrer Ehe mit Lucas Cordalis (57). Doch Daniela beweist, dass sie nicht nur Durchhaltevermögen hat, sondern auch die Balance findet, sich kleine Auszeiten zu gönnen - besonders in der Weihnachtszeit, wenn gutes Essen einfach dazugehört.

In Sachen Liebe hat Daniela schon längst ihr Glück gefunden. Seit 2016 ist sie mit dem Sänger Lucas Cordalis, Sohn der Schlagerlegende Costa Cordalis (✝75), verheiratet. Zusammen haben sie Tochter Sophia (9), die vor Kurzem ihr Debüt auf dem roten Teppich feierte. Daniela ist bekannt dafür, ihr Leben gerne ungeschönt in der Öffentlichkeit zu teilen. Gerade ihre Authentizität macht sie für viele Fans nahbar und sympathisch. Mit ihrer offenen Art, Themen wie Abnehmen und Feiertagstraditionen zu beleuchten, bleibt sie ein Vorbild für all diejenigen, die nach mehr Leichtigkeit und Gelassenheit im Alltag streben.

Getty Images Daniela Katzenberger, Deutscher Fernsehpreis 2024

Daniela Katzenberger, VOX Daniela Katzenberger, September 2024

