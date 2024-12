Robbie Williams erstaunt über deutsche "Angels"-Faszination

Robbie Williams (50) zeigt sich überrascht über die besondere Bedeutung seines Hits "Angels" für die Deutschen. In einem Interview mit RTL erfährt der britische Popstar, dass sein Song hierzulande als inoffizielle Rausschmeißer-Hymne auf Partys gilt und keine Feier ohne ihn endet. "Ich wusste das nicht, aber ich bin dankbar, dass es das gibt", sagt Robbie schmunzelnd. Der 50-Jährige ist sichtlich erfreut über diese neue Info und zeigt sich amüsiert über den Partytrend.

Die Erkenntnis, dass "Angels" auf deutschen Feiern zum krönenden Abschluss gehört, bringt den Sänger zum Lachen. "Es sei denn, es steht dafür, dass ich aus deinem Haus geworfen werde: 'Robbie ist hier, wir sollten nach Hause gehen'", scherzt er. Der Reporter beruhigt ihn jedoch schnell und versichert: "Nein, nein, wir lieben den Song so sehr, dass jede Party damit enden muss." Robbie zeigt sich erleichtert und fügt hinzu, dass er wisse, dass "Angels" als inoffizielle Hymne des Oktoberfests bekannt sei. "Deutschland liebt mich, und ich liebe Deutschland! Das Gefühl beruht also auf Gegenseitigkeit", betont er.

Seit seinem Durchbruch in den 90er-Jahren hat der 50-Jährige eine enge Verbindung zu seinen deutschen Fans aufgebaut. Mit Hits wie "Feel" und "Rock DJ" eroberte er die Herzen des Publikums und füllt regelmäßig die größten Arenen des Landes. Seine energiegeladenen Auftritte und charmante Art machen ihn zu einem der beliebtesten internationalen Künstler in Deutschland. "Die Deutschen haben immer einen besonderen Platz in meinem Herzen", teilte der Sänger auch in früheren Interviews mit. Dass "Angels" nun ein fester Bestandteil deutscher Partys ist, vertieft diese besondere Beziehung weiter und zeigt, wie sehr seine Musik die Menschen hierzulande bewegt.

Getty Images Robbie Williams bei der Premiere von "Better Man – Die Robbie Williams Story" in Köln, Dezember 2024

Getty Images Robbie Williams im Februar 2002

