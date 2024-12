Trotz der Vorwürfe gegen Jay-Z: Beyoncé geht 2025 auf Tour

Pop-Ikone Beyoncé (43) bereitet sich laut DailyMail darauf vor, im März ihre nächste Stadion-Welttournee in Los Angeles zu starten. Dies geschieht trotz der schweren Anschuldigungen gegen ihren Ehemann Jay-Z (55). Der Musiker sieht sich mit einer Klage konfrontiert, in der ihm und dem Rapper P. Diddy (55) vorgeworfen wird, im Jahr 2000 ein 13-jähriges Mädchen bei einer After-Party der MTV Video Music Awards in New York vergewaltigt zu haben. Insidern zufolge plant Beyoncé trotz der Skandale in den kommenden Wochen nicht nur die neue Tour, sondern auch ihr neuntes Studioalbum anzukündigen. Fans spekulieren, dass sie während ihrer Halbzeitshow eines NFL-Spiels am ersten Weihnachtstag Hinweise auf die bevorstehenden Projekte geben könnte.

Während Beyoncé sich akribisch auf ihre Arbeit fokussiert, hat sich Jay-Z mittlerweile öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert – in einem Post auf X bezeichnete er sie als "idiotisch" und wies alle Vorwürfe strikt zurück. Außerdem thematisierte er die Auswirkungen der Situation auf seine Familie. Besonders besorgt zeigte sich der Rapper darüber, dass er das Thema mit seinen Kindern – Blue Ivy (12) und den Zwillingen Rumi (7) und Sir (7) – besprechen muss. Er betonte: "Es ist unfair, dass Kinder so etwas durchmachen müssen."

Beyoncé hingegen ist trotz der medialen Aufmerksamkeit entschlossen, ihre Karriere in Form einer Tour und eines neuen Albums weiter voranzutreiben. Die Sängerin, die im Oktober 2023 ihre Renaissance World Tour in Kansas City erfolgreich abschloss, plant nach Angaben eines Insiders ihre "extravaganteste Tournee aller Zeiten". Mit beeindruckenden Bühnenkonstruktionen und einer einzigartigen Performance wolle sie laut DailyMail zeigen, warum sie weiterhin an der Spitze der Musikindustrie steht. Die Sängerin und der Rapper sind seit 2008 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Mittlerweile zählen die beiden zu den einflussreichsten Paaren in der Unterhaltungsbranche.

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Getty Images Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

