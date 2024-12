TV-Show löst Spekulationen über Tom Hanks Gesundheit aus

Die Fans von Hollywood-Star Tom Hanks (68) sind nach seinem jüngsten Auftritt in der beliebten US-amerikanischen Sketch-Show "Saturday Night Live" in Sorge. Während der Sendung, in der zahlreiche namhafte Schauspieler wie Emma Stone (36) und Alec Baldwin (66) mitwirkten, zog ein Moment besondere Aufmerksamkeit auf sich: In einem Clip ist Tom zu sehen, wie er Martin Short (74) einen Cocktail reicht, wobei seine Hand sichtbar zittert. Auch in weiteren Szenen, in denen er sitzt und spricht, scheinen seine Daumen unkontrolliert zu beben. In den sozialen Medien wurde daher wild spekuliert: "Hat Tom Hanks Parkinson?", fragte ein User besorgt, während ein anderer über mögliche Suchtprobleme mutmaßte. Auf der Instagram-Seite der Show mahnte ein Follower allerdings zur Ruhe: "Wenn man bedenkt, dass er fast 70 ist! Ja, die Hände älterer Menschen neigen dazu, ein wenig zu zittern."

Bereits in der Vergangenheit hatte es ähnliche Diskussionen um den Gesundheitszustand des "Forrest Gump"-Stars gegeben. So fiel Fans bei der Premiere des Films "Elvis" in Australien auf, dass Toms Hand während einer Bühnenrede zitterte. Damals holte sich ein amerikanisches Branchenblatt die Meinung eines Arztes ein, der feststellte, dass die Symptome frühe Anzeichen von Parkinson sein könnten, jedoch keine klare Diagnose gestellt werden könne. Dr. Specht, ein deutscher Medizinexperte, erklärte hingegen bereits 2022 gegenüber RTL, dass die Art des Zitterns nicht typisch für Parkinson sei: "Üblicherweise gibt es bei Parkinson einen Ruhetremor, ein Ruhezittern. Das heißt, wenn die Hand in Ruhe ist, dann zittert sie, aber nicht bei zielgerichteten Bewegungen." Es könnte sich stattdessen um Myoklonien handeln – eine Form des Muskelzitterns, die oft durch Stress hervorgerufen wird. Tom selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Spekulationen geäußert.

Der Schauspieler hat in seiner jahrzehntelangen Karriere nicht nur zahlreiche bedeutende Rollen verkörpert, sondern auch viele Herausforderungen gemeistert, darunter seine jahrelange Diabetes-Erkrankung. Privat ist Tom seit 1988 glücklich mit seiner Frau Rita Wilson (68) verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Die Familie gilt als sehr eng verbunden und besonders sozial engagiert. Das wurde unter anderem während der Corona-Pandemie deutlich, als Tom und Rita gemeinsam ihre COVID-19-Erkrankung öffentlich machten, um andere zu sensibilisieren. Trotz seiner gesundheitlichen Rückschläge hat Tom immer wieder betont, wie wichtig ihm ein aktiver Lebensstil ist. Fans hoffen, dass auch diesmal alles nur harmlos ist.

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2024

Getty Images Tom Hanks, Schauspieler

