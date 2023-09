Nach "Elvis": Tom Hanks sorgte sich um Austin Butlers Psyche

Große Sorge um Austin Butler (32)! Im Rahmen der Dreharbeiten zum Filmhit "Elvis", der vom Leben der Musiklegende Elvis Presley (✝42) handelt, nahm der Schauspieler erhebliche Strapazen auf sich. Neben einer enormen Gewichtszunahme beschädigte er auch seine Stimmbänder. Ebenfalls im Biopic zu sehen ist Tom Hanks (67). Dieser machte sich während der Dreharbeiten ziemlich große Sorgen um Austins mentale Gesundheit.

Dies verrät der junge Schauspieler nun gegenüber The Sunday Times. Bei einem gemeinsamen Dinner riet ihm Tom Folgendes: "Du hast dich so sehr in Elvis vertieft, dass es für deine geistige Gesundheit ratsam wäre, dich direkt mit etwas anderem zu beschäftigen". Offenbar hatte der Oscar-Preisträger große Sorge, dass der Ex-Disney-Star nach dem Ende der Dreharbeiten ein "emotionales Schleudertrauma" erleiden würde. Das passende Projekt bot ihm der 67-Jährige auch direkt an – eine Rolle in der von Tom mitproduzierten Miniserie "Masters of the Air", die Austin schlussendlich auch annahm.

Die neue Serie handelt von den Erlebnissen der Eighth Air Force während des Zweiten Weltkriegs. Neben Austin ist unter anderem auch der britische Schauspieler Callum Turner (33) zu sehen. Ein offizieller Starttermin ist bisher noch nicht bekannt. Zudem wird der Hottie auch im zweiten Teil der "Dune"- Reihe mitspielen.

Warner Bros / Hugh Stewart Austin Butler im Film "Elvis"

Getty Images Tom Hanks, Mai 2023

Getty Images Austin Butler im Februar 2023

