"Hochzeit auf den ersten Blick"-Fabi und Michelle sind happy

Michelle und Fabian beendeten die diesjährige Staffel Hochzeit auf den ersten Blick mit der Entscheidung, ihre Ehe weiterzuführen. In einer Instagram-Story melden sich die zwei Reality-TV-Teilnehmer jetzt mit einem ersten Statement nach dem Finale – und zeigen, dass sie nach wie vor total happy miteinander sind! "Wie ihr sehen könnt, wir sind noch sehr glücklich zusammen und haben natürlich auch die ganze Zeit unsere Eheringe getragen", schwärmen der Teamleiter für Digitalisierung und seine Liebste und ergänzen: "Ansonsten wollen wir uns natürlich für eure ganze Unterstützung bedanken, für all die lieben Nachrichten und die Kommentare. Das hat uns sehr geholfen und auch immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert."

Darüber hinaus drücken die 32-Jährige und Fabian auch noch mit einem süßen Beitrag aus, dass das Sozialexperiment, eine fremde Person zu heiraten, bei ihnen geglückt ist. "Hand in Hand, ein Leben lang. [...] Wir sind weiterhin glücklich verheiratet und blicken mit voller Vorfreude in eine gemeinsame Zukunft. Eine Kommunikation auf Augenhöhe und Ehrlichkeit waren der Schlüssel zu unserem Glück. Wir sind zu einem Team geworden, welches sich perfekt ergänzt", schreiben sie. Dazu veröffentlichen Michelle und der Bayer ein Video, in dem sie Händchen haltend am Strand entlanglaufen und sich einen liebevollen Kuss geben.

Das Liebesglück von Michelle und Fabian wurde jedoch bereits am Anfang auf die Probe gestellt. Ihre Hochzeit im Freien endete fast im Fiasko, als ein Unwetter aufzog und das Brautpaar und die Gäste ins Trockene befördert werden mussten. Daraufhin verging der Hörgeräteakustik-Meisterin beinahe die Lust auf ihren großen Tag. "Ich habe keinen Bock mehr. Man muss die ganze Zeit warten und nie löst sich diese Aufregung auf. Ich kann nicht mehr", ärgerte sie sich. Und auch in den Flitterwochen erlebte das frischgebackene Ehepaar einige Höhen und Tiefen. Im Laufe der Zeit fanden sie aber doch zueinander und erklärten im Finale: "Unser Weg war eine richtige Berg- und Talfahrt. Nach der Reise gab es ein paar Stolpersteine, die wir dann zum Glück aber gut überwinden konnten. Dass wir jetzt hier so sitzen, das ist einfach schön."

Anzeige Anzeige

Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige