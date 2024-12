Prinz Harrys Doppelgänger verwirrt bei Weihnachtskonzert

Beim diesjährigen Weihnachtskonzert "Together at Christmas" von Prinzessin Kate (42), das am Dienstagabend auf dem britischen Fernsehsender ITV ausgestrahlt wurde, sorgte ein ungewöhnlicher Gast für Aufsehen: Ein Doppelgänger von Prinz Harry (40) tauchte im Werbeclip für das Event auf und ließ einige Zuschauer zweimal hinsehen. Der rotblonde Mann trug eine militärische Uniform, die stark an Harrys frühere Auftritte erinnerte – von der Bartform bis zur Statur schien die Ähnlichkeit verblüffend. Doch der Herzog von Sussex, der ausgebildeter Offizier und Kampfhubschrauber-Pilot der britischen Luftwaffe ist, war beim Konzert gar nicht anwesend. Bei dem Event, das bereits am 6. Dezember gefilmt wurde, versammelten sich zwar zahlreiche Mitglieder der britischen Königsfamilie – Harry, Herzogin Meghan (43) und ihre Kinder blieben jedoch in ihrer Wahlheimat Kalifornien. Sie bekamen von König Charles III. (76) wegen ihrer Differenzen nicht mal eine Einladung.

Das Konzert, das am Heiligen Abend im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, war für Kate ein besonderer Moment. Nach ihrer Krebsdiagnose im Frühjahr nutzte sie die Gelegenheit, um nicht nur den Zuschauern für ihre Unterstützung zu danken, sondern auch ihrem Ehemann Prinz William (42), der ihr während der Erkrankung stets zur Seite stand. Der Abend war geprägt von emotionalen Momenten, in denen Kate über die Wichtigkeit von Vergebung und Zusammenhalt sprach: "Es ist Liebe, die das größte Geschenk darstellt – nicht nur zu Weihnachten, sondern jeden Tag unseres Lebens", erzählte sie in dem speziellen Teaser, der am Sonntag veröffentlicht wurde. Währenddessen veröffentlichte Harry gemeinsam mit Meghan eine Weihnachtskarte mit Familienfotos, blieb jedoch dem Event und der royalen Familie auch weiterhin fern.

Die Spannungen zwischen Harry, Meghan und der restlichen Königsfamilie halten seit Jahren an – insbesondere seit dem Rückzug des Paares von den royalen Pflichten im Jahr 2020. Auch die diesjährigen Krankheitsdiagnosen von König Charles III. und Kate führten nicht zu einer Annäherung. Stattdessen verbringen die Sussexes Weihnachten inzwischen scheinbar lieber im kalifornischen Montecito. Für Harry, der einst eine enge Beziehung zu seinem Bruder William hatte, scheint diese Entfernung nicht nur geografisch größer geworden zu sein. Das Auftauchen seines Doppelgängers in London bleibt da fast symbolisch für das, was in der Windsor-Familie fehlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Anzeige