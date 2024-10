Kehrt Kaley Cuoco als Penny zu "Big Bang Theory" zurück?

Kaley Cuoco (38), bekannt durch ihre Rolle als Penny in der beliebten Sitcom "The Big Bang Theory", hat jetzt ihr Interesse daran bekundet, ihre ikonische Rolle in einem möglichen Reboot der Serie wieder aufzunehmen. Die Schauspielerin erzählte dem Magazin People, dass ihre Zeit bei der CBS-Show "einige der besten Jahre" ihres Lebens war. Die Serie, die von 2007 bis 2019 lief, folgte den nerdigen Mitbewohnern Leonard Hofstadter und Sheldon Cooper, gespielt von Johnny Galecki (49) und Jim Parsons (51), und ihrer Freundesgruppe, zu der auch Kaleys Figur gehörte.

Die von Chuck Lorre (72) und Bill Prady geschaffene Show ist eine der erfolgreichsten Sitcoms des 21. Jahrhunderts und brachte zwei Spin-offs hervor. Die Schauspielerin erklärte deutlich, dass sie sich zu 100 Prozent bereit fühle, die Rolle von Penny wieder zu übernehmen: "Es war eine wahnsinnig tolle Zeit, und ich habe so viel Spaß gehabt", sagte sie. Auch bei ihrem Kollegen Jim wurde über eine mögliche Rückkehr zur Erfolgsserie gesprochen, doch seine Antwort ließ im Gegensatz zu Kaleys wenig Raum für Hoffnung. Seit dem Ende der Serie hat die 38-Jährige erfolgreich in anderen Projekten gearbeitet, darunter die HBO Max-Serie "The Flight Attendant", für die sie drei Nominierungen bei den Emmy Awards erhielt.

Abseits der Leinwand hat sich Kaley ebenfalls als bedeutende Stimme in der Unterhaltungsbranche etabliert. Sie fungiert nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als ausführende Produzentin in mehreren Projekten. Außerdem leiht sie ihre Stimme der Hauptfigur in der animierten Serie "Harley Quinn", die ebenfalls eine positive Resonanz erhielt. Trotz ihres vollen Terminplans schwärmt die US-Amerikanerin immer wieder von ihrer Zeit bei "The Big Bang Theory" und den Freundschaften, die sie während der Jahre am Set aufgebaut hat. Über ihre Bindung zur Serie sagte sie: "Ich werde diese Figur immer lieben."

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast bei den People's Choice Awards, 2016

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

