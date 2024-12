Nach Weihnachten: Paulina Ljubas hat Lebensmittelvergiftung

Paulina Ljubas (28) hat es ordentlich erwischt. Statt die Weihnachtsfeiertage in vollen Zügen genießen zu können, scheint der Realitystar etwas Falsches gegessen zu haben, weswegen er jetzt mit einer Lebensmittelvergiftung im Bett liegt. "War keine geile Nacht. Hatte und habe immer noch so Magenkrämpfe, Erbrechen und die ganze Nacht Schüttelfrost", gibt sie in ihrer Instagram-Story preis. Die Temptation Island-Bekanntheit ist sich aber ziemlich sicher, woher ihr Befinden kommt: Sie hatte sich am Vorabend gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Pedroni (29) Essen bestellt und eine Menge Nachos mit Hackfleisch und Käse gegessen.

Einen Tag zuvor war bei Paulina noch heile Welt. Die 28-Jährige gewährte ihren Fans einen kleinen Einblick in ihr Weihnachtsfest – und präsentierte währenddessen, mit welchen Geschenken sie beglückt wurde. Insbesondere über das Geschenk von Tommys Schwester schien sie sich sehr zu freuen. Diese schenkte ihr einen Lippenstift der Marke Guerlain, der mit einer funkelnden Hülle inklusive Spiegel kam. Aber auch der Ex on the Beach-Star landete mit seinem Präsent einen Volltreffer: Er schenkte seiner Liebsten eine neue Kamera, die sie sich für ihre Reels und YouTube-Videos gewünscht hatte.

Wirklich genießen kann die einstige Köln 50667-Darstellerin ihre Geschenke derzeit jedoch nicht. Sie muss sich mit Erbrechen auseinandersetzen – ebenso wie in der dritten Folge von Germany Shore, die vor wenigen Wochen ausgestrahlt wurde. In dieser hatte das Übergeben jedoch einen anderen Grund: Paulina hatte während einer wilden WG-Party zu tief ins Glas geschaut und landete daher mit dem Kopf über der Toilette. Am nächsten Morgen stellte sie aber fest, dass das Klo nicht der einzige Ort war, an dem sie die Folgen von zu viel Alkohol trafen. "Das ist so ekelhaft, ich habe einfach ins Bett gekotzt", stellte die Influencerin entsetzt fest.

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas an Weihnachten 2024

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

