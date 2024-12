Nach Ehe-Aus: Lily Allen macht mit Töchtern eine Safari

Lily Allen (39) hat sich gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Ethel (13) und Marnie (11) auf eine Safari in Afrika begeben. Die Sängerin, die sich laut Daily Mail erst kürzlich von Ehemann David Harbour (49) getrennt haben soll, teilt aktuell auf Instagram immer wieder kleine Einblicke in die Reise, die die kleine Familie offenbar mitten in die Natur geführt hat. Die Bilder und Videos zeigen die drei mal beim gemütlichen Frühstück inmitten beeindruckender Kulisse, mal bei der Fahrt durch die Wildnis in einem Safariwagen und mal beim Bergwandern. Trotz der engmaschigen Reisedokumentation legt Lily offenbar großen Wert darauf, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen – ihre Gesichter werden nicht gezeigt.

Die Trennung von David, bekannt aus der Serie Stranger Things, wurde bisher von keinem der beiden Beteiligten öffentlich kommentiert, jedoch durch eine Freundin der Sängerin bestätigt, so Daily Mail. Lily hatte ihren Ehemann 2019 über die Elite-Dating-App Raya kennengelernt und ein Jahr später – während der Corona-Pandemie – in Las Vegas geheiratet. Fans war zuletzt aufgefallen, dass die Sängerin ihren Ehering nicht mehr trug und David auf Instagram entfolgte. Zudem kursierten jüngst Gerüchte, dass Lily erneut auf der Datingplattform gesichtet worden sei, was die Spekulationen um ihr neues Liebesleben zusätzlich anheizte.

In den vergangenen Monaten hatte Lily in ihrem Podcast öfter über ihre privaten Herausforderungen gesprochen, darunter psychische Probleme und eine Essstörung. Sie erwähnte, dass sie sich "in keiner guten mentalen Verfassung" befinde und es für sie aktuell "schwere Zeiten" seien. Dennoch scheint sie Unterstützung in ihrer Familie zu finden – etwa in Aaron Batterham, dem Partner ihrer Mutter, den sie laut Daily Mail vor einiger Zeit als ihre wichtigste männliche Bezugsperson beschrieb. Auch die Tatsache, dass ihr eigener Partner David diese Rolle schon damals offenbar nicht ausfüllen konnte, könnte nun als früher Hinweis auf die Trennung gedeutet werden.

https://www.instagram.com/stories/lilyallen/3532170327681653508/?hl=de Lily Allen und ihre Tochter auf Safari in Afrika im Dezember 2024

Getty Images Lily Allen und David Harbour im März 2023

