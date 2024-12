Tina Knowles verteidigt Tochter Beyoncé gegen Online-Hater

Am ersten Weihnachtsfeiertag legte Beyoncé (43) eine spektakuläre Halbzeit-Show bei einem Footballspiel in ihrer Heimatstadt Houston, Texas, hin. Doch offenbar wussten nicht alle Zuschauer den Auftritt der mehrfach ausgezeichneten Grammy-Gewinnerin zu schätzen. Schnell wurde online Kritik an der Weihnachtsperformance laut, und die Sängerin sah sich zahlreichen negativen Kommentaren ausgesetzt. So äußerte sich beispielsweise Unternehmer und Social-Media-Star Dave Portnoy via X kritisch: "Beyoncé hat seit Destiny's Child ihren Weg verloren." Jetzt reagiert Mutter Tina Knowles (70), die ehemalige Managerin der Girlband, in einem Instagram-Post auf die Kritik und verteidigte ihre Tochter mit deutlichen Worten: "Es ist unglaublich, dass manche ihren Weihnachtsfeiertag damit verbringen, eine Show anzusehen, nur um danach darüber herzuziehen."

Laut Tina sei es absurd, derartig besessen von jemandem zu sein, den man angeblich nicht mag. Mit einem Augenzwinkern riet sie: "Schaltet doch lieber auf einen anderen Kanal um und schaut euch Cartoons an." Unterstützung erhielt Tina dabei von Prominenten wie Viola Davis (59) und Loni Love, die Beyoncé für ihre Leistung lobten, wie People berichtete. Besonders beeindruckend: Neben weiteren Künstlern wie Post Malone (29) betrat auch Beyoncés Tochter Blue Ivy Carter (12) für ein Mutter-Tochter-Duett die Bühne – ein weiteres Highlight der Show, das für Gesprächsstoff sorgte.

Dass Tina ihre Tochter wann immer nötig wie eine Löwenmutter verteidigt, ist kein Geheimnis. Seit den frühen Karrierejahren ihrer Tochter steht die Texanerin ihr als eine ihrer engsten Unterstützerinnen zur Seite. Ihre beiden Töchter, Beyoncé und Solange Knowles (38), hat sie nicht nur musikalisch gefördert, sondern ihnen immer auch unerschütterlichen Rückhalt gegeben. Tina, selbst erfolgreiche Modedesignerin und Unternehmerin, spricht bis heute immer wieder voller Stolz über die Stärke und Disziplin ihrer Töchter.

Getty Images Beyoncé mit ihren Eltern Mathew und Tina

Getty Images Solange und Beyoncé Knowles

