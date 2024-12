Victoria Beckham präsentiert ihre durchtrainierten Arme

Victoria Beckham (50) hat auf Instagram Einblicke in ihre Vorbereitungen für Silvester gewährt und dabei mit einem atemberaubenden Look beeindruckt. Die Modedesignerin und ehemalige "Spice Girl"-Sängerin präsentierte sich in einem weißen, seidenen Kleid, das ihre durchtrainierten Arme gekonnt in Szene setzte. In der kurzen Videosequenz erklärte Victoria ihren Fans, dass sie sich für das figurbetonte Modell aus ihrer eigenen Kollektion entschieden habe.

Victoria betonte dabei, dass sie den Schnitt sowie die "wunderschöne Drapierung" des Kleids liebe. Noch während sie vor der Kamera posierte, schwärmte die vierfache Mutter von den extravaganten Details wie den Stickereien und Pailletten auf der Rückseite. Ihre Fans begeisterte sie dabei besonders mit ihrer durchtrainierten Figur. Erst wenige Tage zuvor hatte die Beckham-Familie Schlagzeilen gemacht, als sie ihre gemeinsame Weihnachtsfeier in ihrem imposanten Anwesen in Miami zelebrierten. Neben Victoria und ihrem Ehemann David Beckham (49) posierten auch ihre gemeinsamen Kinder für Familienfotos vor dem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum. Auf Instagram teilte Victoria die Schnappschüsse mit emotionalen Worten: "Zusammen zu sein während der Feiertage macht mich so glücklich. Ich liebe euch alle so sehr."

Abseits ihres Berufsalltags als Modedesignerin ist Victoria Beckham für ihre Hingabe an ihre Familie bekannt. Mit großem Stolz begleitet sie jedes ihrer vier Kinder bei ihren individuellen Wegen – sei es Brooklyns (25) Ehe mit Nicola Peltz (29), Romeos (22) Anfänge als Fußballer oder Harpers (13) Teenagerjahre. Trotz ihres weltweiten Erfolgs betonen David und Victoria immer wieder die Bedeutung von familiären Zusammenkünften, eine Tradition, die ihnen seit Jahren am Herzen liegt.

Instagram / victoriabeckham Familie Beckham an Weihnachten 2024

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham posieren an Weihnachten für Instagram

