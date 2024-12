Nach Trennung: Sofía Vergara strahlt in hautengem Kleid

Sofía Vergara (52) wurde am Samstagabend in Paris gesichtet, wo sie nach einem Geburtstagsdinner im Mondaine-Restaurant alle Blicke auf sich zog. Die Schauspielerin beeindruckte in einem figurbetonten, bordeauxfarbenen Maxi-Kleid mit Blumenapplikation am Hals. Dazu kombinierte sie einen passenden Mantel und eine silberne Clutch. Mit von der Partie war ihr Sohn Manolo Gonzalez Vergara. Trotz der angeblichen Trennung vom orthopädischen Chirurgen Justin Saliman zeigte sich Sofía auf den Fotos des Abends, die DailyMail vorliegen, mit einem strahlenden Lächeln und gut gelaunt.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber Life & Style behauptet, dass die Seriendarstellerin nach dem Ende ihrer Romanze "definitiv ihr Leben und die ganze Aufmerksamkeit" genieße, die sie seit der vermuteten Trennung von den Männern bekomme. Dennoch soll sie es "nicht eilig" haben, eine ernsthafte Partnerschaft einzugehen. "Sie lässt sich Zeit und hat Spaß an allem und genießt das gestiegene Selbstbewusstsein, weil sich Männer aller Altersgruppen für sie interessieren", betonte der Informant. Sonderlich traurig ist die Leinwandschönheit über das Ende der Partnerschaft wohl nicht.

Bereits im Oktober hatte Sofía in einem Interview mit US Weekly die Trennungsgerüchte befeuert. "Ich bin irgendwie Single", ließ sie damals verlauten. Ihre Beziehung zu Saliman, die erst 2023 begonnen hatte, schien zunächst vielversprechend. Berichten zufolge hatte der Arzt bei ihrem ersten Date einen besonders guten Eindruck hinterlassen, indem er mit Blumen und ihrem Lieblingschampagner erschien. Gemeinsam reisten die beiden sogar nach Italien und posteten Fotos von ihrer Zeit dort. Doch in den letzten Wochen deutete sich das Beziehungs-Aus an: So war Justin nicht bei Sofías Reise zu ihrem Ferienhaus in der Karibik dabei.

Getty Images Sofía Vergara, Schauspielerin

Getty Images Sofía Vergara im März 2024

