So hebt sich "Love Is Blind: Germany" von Vorgängern ab

Netflix bringt Liebe macht blind endlich nach Deutschland und verspricht mit der ersten Staffel von "Love Is Blind: Germany" jede Menge Emotionen und Überraschungen. Im exklusiven Interview mit Promiflash verraten die Moderatoren Stephanie Brungs (35) und Christian Wackert, wie sich die deutsche Version von ihren internationalen Vorgängern unterscheidet – und warum die Kandidaten für einen besonders tiefgründigen Austausch sorgen werden. Chris erklärt: "Deutsche brauchen ja nun für alles irgendwie ein bisschen länger." Er führt aus, dass hierzulande oft Werte und Gemeinsamkeiten erst genau abgeklärt werden, bevor die drei großen Worte fallen: "Deutsche Mentalität lässt eben auch nicht so zu, dass man sich sofort zu einem 'Ich liebe dich' hinreißen lässt."

Auch Steffi sieht im deutschen Ableger ein spannendes Alleinstellungsmerkmal: "Wir haben diesen hohen deutschen Anspruch an den Partner – und das spiegelt sich in den Gesprächen wider." Gleichzeitig seien die Kandidaten zunächst zurückhaltender und bräuchten Zeit, um ihre "Mauern fallen zu lassen". Doch genau diese Mischung aus Vorsicht, gepaart mit kultureller Vielfalt, bringe eine besondere Dynamik in die Show. "Es ist wirklich spannend zu sehen, wie die Kandidaten damit umgehen", ergänzt sie gegenüber Promiflash.

Während Fans gespannt dem Start von "Love Is Blind: Germany" am 3. Januar entgegenfiebern, bot hinter den Kulissen eine kleine Überraschung Gesprächsstoff: Jessica Haller (34) hatte sich ebenfalls für den Moderatorenjob beworben, wie sie kürzlich in ihrer Instagram-Story verriet. "Am Ende hat diesen Job eine ausgebildete Moderatorin bekommen, was natürlich hart war", gestand die Reality-TV-Darstellerin. Letztlich fiel die Wahl auf das erfahrene Moderatoren-Duo Steffi und ihren Ehemann Chris, die die Staffel mit ihrer Expertise sicher zu einem ganz besonderen Highlight machen werden.

Anzeige Anzeige

Netflix Stephanie Brungs, Moderatorin von "Love is Blind Germany"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Haller, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige