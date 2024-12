Deshalb kam es bei Nader Jindaouis Event zu Polizeieinsatz

Nader Jindaoui (28) veranstaltete am vergangenen Wochenende ein Fantreffen in einem Waffelgeschäft in Berlin und erzeugte damit chaotische Zustände in der Hauptstadt. Im neuesten YouTube-Video der Jindaouis zeigt er nun, wie er von einem Polizisten informiert wurde, dass das Meet and Greet abgesagt werden musste. Daraufhin erklärt der sichtlich betroffene Fußballer: "Ich hoffe, dass sich wirklich niemand verletzt hat. Es ist einfach zu viel." Die Aktion war eigentlich mit der Berliner Polizei abgesprochen, allerdings war diese vor Ort von den Menschenmassen überfordert. "Wir hätten niemals gedacht, dass so viele Leute kommen", macht der Familienvater deutlich.

Neben einem Foto mit Nader und seiner Frau Louisa Jindaoui (25) lockte auch ein besonderes Angebot die Fans an. Die Influencer versprachen ihrer Community in Kooperation mit Wonder Waffel 300 kostenlose "Jindaoui-Bowls" zu verteilen. Daraufhin sollen laut Bild-Informationen etwa 2.000 Fans in den Laden gestürmt sein. In dem Durcheinander verletzten sich mehrere Personen, von denen mindestens fünf minderjährig waren. Eine Zehnjährige wurde aufgrund starker Schmerzen sogar ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Sportler ist in Berlin geboren und stand bis zum Sommer 2024 bei Hertha BSC unter Vertrag. Nun ist Nader vereinslos, doch offenbar scheint Los Angeles Galaxy Interesse an dem Flügelspieler zu haben. Vor wenigen Wochen zeigte sich der 28-Jährige auf Instagram in der Kabine des Klubs und erklärte darüber hinaus: "Wir sind in Amerika wegen Fußball. Wir wurden hier von einem Verein eingeladen und schauen uns das jetzt die nächsten Wochen an."

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui, August 2024

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui bei LA Galaxy, November 2024

