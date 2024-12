Jake Paul macht seinem Bruder Logan ein teures Luxusgeschenk

Jake Paul (27) hat seinen Bruder Logan Paul (29) zu Weihnachten mit einem außergewöhnlichen Geschenk überrascht: einer luxuriösen Armbanduhr der Marke Audemars Piguet. Logan selbst zeigte das edle Präsent begeistert in einer Instagram-Story, in der ein Royal Oak Selfwinding Chronograf zu sehen war – ein Modell, das für Zehntausende Dollar gehandelt wird. Die berühmten Brüder verbrachten die Feiertage gemeinsam am See und feierten im Kreis ihrer Familie.

Neben einem erfrischenden Eisbad unternahmen die Paul-Brüder auch andere winterliche Aktivitäten. So teilten sie Eindrücke eines spaßigen Eishockeyspiels auf dem zugefrorenen See sowie ihrem Abenteuer mit Mini-Quads, mit denen sie über das großflächige Gelände fuhren. Was Logan seinem Bruder Jake im Gegenzug für dessen großzügiges Geschenk überreichte, wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Doch eines ist sicher: Beide legen großen Wert darauf, besondere und beeindruckende Gesten füreinander zu finden.

Die Beziehung zwischen den beiden YouTube-Stars ist schon seit Jahren von einer engen Brüderlichkeit geprägt, die oft öffentlich zur Schau gestellt wird. Jake, der zuletzt mit seinem Boxkampf gegen Mike Tyson auf sich aufmerksam machte, und Logan, der sich unter anderem als Unternehmer und Wrestler einen Namen gemacht hat, betonen immer wieder, wie wichtig ihnen Familie sei. Zu den Weihnachtsfeiertagen präsentierten die Paul-Brüder einmal mehr, wie viel Spaß sie miteinander haben und wie sehr sie die gemeinsame Zeit genießen.

Instagram / loganpaul Logan und Jake Paul im Dezember 2024

Getty Images Jake und Logan Paul im Januar 2020

