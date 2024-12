Heidi Klum planscht mit den Kaulitz-Brüdern im Whirlpool

Heidi Klum (51) lässt das Jahr ganz entspannt ausklingen. Schon die Weihnachtsfeiertage verbrachte die Modelmama mit ihrer Familie im verschneiten Aspen. Den Aufenthalt scheint die Blondine verlängert zu haben – gemeinsam mit Ehemann Tom (35) und seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35). Zu dritt lassen sie es sich richtig gut gehen, wie eine Bilderreihe auf Instagram beweist. Mit einem Glas Wein in der Hand amüsiert sich das Trio bestens gelaunt im warmen blubbernden Whirlpool, während sich um sie eine verschneite Landschaft erstreckt.

Weitere Videosequenzen halten den Pool-Spaß des Models und der Musiker fest. So tänzeln die Zwillinge in einem Clip im Pool herum, während Heidi an ihrem Glas nippt. Ein weiteres Video zeigt, wie sich Heidi nur in ihrem knappen roten Bikini bekleidet aus dem Whirlpool wagt und voller Lebensfreude durch den Schnee rennt. Dabei schwingt sie ihren grünen Hut, der an den Grinch erinnert, in die Luft und schüttelt ihre blonde Mähne.

Mit der roten Badebekleidung bleibt Heidi ihrer Silvestertradition wohl treu. Vor wenigen Tagen posierte sie schon einmal mit einem knappen roten Tanga und passendem Spitzen-BH auf einer mit Schnee bedeckten Terrasse, posierte lasziv und warf schelmisch lachend einen Schneeball in Richtung der Kamera. "Habt ihr eine Silvestertradition? Für mich ist es rote Unterwäsche", schrieb die 51-Jährige zu der Aufnahme. Spitze hat es Heidi wohl angetan: Einige Tage zuvor posierte sie in einem verführerischen Spitzenlook vor dem Kamin.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Dezember 2024

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Dezember 2024

