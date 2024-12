Lindsay Lohan hatte Angst, Baders Familie kennenzulernen

Die Schauspielerin Lindsay Lohan (38) hat enthüllt, dass sie vor ihrem ersten Treffen mit der Familie ihres Ehemanns Bader Shammas "super nervös und ängstlich" gewesen sei. In einem Interview mit Hello! sagt die "Mean Girls"-Darstellerin: "Es ist immer eine potenziell heikle Situation. Ich weiß noch, dass ich supernervös war, als ich die Familie meines Mannes zum ersten Mal traf." Doch trotz anfänglicher Unsicherheit habe sie schnell mit ihrer Schwiegerfamilie zusammengefunden. Mittlerweile sei Lindsay "sehr eng" mit ihnen verbunden.

Auch beschreibt sie die Erfahrung der Mutterschaft mit Sohn Luai, den das Paar vor 18 Monaten willkommen hieß, als wundervoller, als sie es sich je erträumt hätte. Sie erzählt, wie sie ihrem Kleinen jeden Tag aufs Neue entgegenfiebere, da er ihr "reines Glück" und ein besonderes Lebensgefühl schenken würde. "Es fühlt sich an, als verliebe ich mich jeden Tag neu", schwärmt die Schauspielerin. Mit ihrer neuen Familie hat sie offenbar ihren Ruhepol entdeckt, wie sie selbst sagt: "Wir sind eine große Familie, und das ist das Schönste."

Schon früh in ihrer Karriere erreichte Lindsay mit Rollen wie in "Ein Zwilling kommt selten allein" oder "Freaky Friday" weltweite Bekanntheit. Doch auch abseits der Kamera ist die Schauspielerin gut beschäftigt. Neben ihrer Karriere als Künstlerin ist sie inzwischen auch Unternehmerin. Privat war Lindsay viele Jahre in turbulenten Schlagzeilen zu finden, bevor sie in dem Geschäftsmann Bader ihr Liebesglück fand.

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan

Getty Images Lindsay Lohan, September 2024

