Yvonne Catterfeld zeigt seltene Familienmomente ihres Jahres

Zum Jahresende teilt Yvonne Catterfeld (45) einen ungewohnt privaten Jahresrückblick. Die Sängerin gewährt ihren Fans in einem Video auf Instagram einen kleinen Einblick in ihr Leben. Passend zu ihrer Stimmung hinterlegt sie das Lied "Beautiful Things" von Benson Boone. Verschiedene Clips zeigen sie und ihre Familie bei Bootsfahrten, im Urlaub, im Streichelzoo oder bei gemütlichen Spaziergängen. Darunter schreibt die TV-Bekanntheit: "Ich hab euch ein paar Mini-Momente herausgesucht. Ihr seht Familie, Tiere und Freizeit sind das, was mich glücklich macht und was mich einnimmt."

Darauf wünscht die Sängerin ihren Followern einen guten Rutsch und ein "energetisches, gesundes 2025." In den Kommentaren zeigt sich pure Begeisterung: "Das sieht nach einem richtig schönen Jahr aus! Ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr, das hoffentlich genauso viele Glitzermomente für dich bereithält." Jemand anderes kommentiert: "Dich und deine Familie glücklich zu sehen, ist so wunderschön." Negative Worte findet man in der Kommentarspalte der Mama nicht.

Besonders präsent ist in ihrem Rückblick immer wieder ein unbekannter Mann. In mehreren Szenen, wie zum Beispiel beim Tischtennis spielen, erkennt man ihn. Nach ihrer Trennung im Jahr 2021 von Schauspieler Oliver Wnuk (48) verriet Yvonne bisher nur wenige Details über ihren neuen Partner. Gegenüber RTL gab sie lediglich preis, dass der neue Mann an ihrer Seite aus England käme. Doch Bild ging der Sache vergangenen Oktober auf den Grund. Laut dem Blatt soll es sich bei dem Mann an Yvonnes Seite um den Fotografen Adam Mack handeln. Sie selbst äußerte sich zu den Spekulationen bisher nicht.

Yvonne Catterfeld und ihr Sohn im Juli 2024

Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk bei der "Lola"-Verleihung 2017

